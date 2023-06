Nuova esclusiva su StarCasinò, la slot Cyber Wildz di Greentube sbarca nel mercato italiano

Il nuovo gioco approda sul casinò di Betsson Group in esclusiva per tutto il periodo estivo, con una special promo attiva per i primi due giorni che prevede un bonus cashback del 20%

Su StarCasinò è disponibile da oggi, e in esclusiva, una nuova slot targata Greentube: si tratta di Cyber Wildz, un gioco di ultima generazione che trasporterà gli appassionati in un mondo fantascientifico costellato da luci al neon. Il provider Greentube, divisione di Novomatic, rappresenta uno dei punti di riferimento globali del settore e ogni anno guida le più recenti innovazioni nella realizzazione di video slot online. L’ultima novità, Cyber Wildz, è stata lanciata a fine maggio e in poco tempo è riuscita a conquistare il mondo del gambling online grazie all’accuratezza grafica e a un gameplay elettrizzante.

Cyber Wildz è una classica slot a sei rulli e cinque file ricche di possibilità di vincita e di personaggi dallo stile unico come Kray-Z the Reaper e Y-Pout the Assassin, che possiamo definire i protagonisti del gioco. Infatti, loro due si occupano della distribuzione di generosi moltiplicatori che portano a importanti, alcune volte addirittura enormi, aumenti della vincita. I due personaggi si attivano anche nella funzionalità Free Spin, supportando gli utenti durante la conquista della città di Cyber Wildz. Un autentico viaggio fantascientifico che lascerà gli appassionati senza fiato.

Ma non è finita qui, per festeggiare questa importante novità StarCasinò ha studiato una speciale promozione dedicata agli utenti della piattaforma: è infatti previsto un bonus cashback del 20%, fino a un massimo di 50€, in caso di mancata vincita su Cyber Wildz e su tutte le altre slot della settimana. La promo è attiva da oggi, giorno di lancio del nuovo gioco di Greentube, fino a sabato 17 giugno alle ore 23:59 e sarà valida solo con un deposito di almeno 5€ nel casinò online. Su StarCasinò sono disponibili tutte le informazioni e l’elenco di tutti gli altri giochi su cui è attiva la promozione.

“Greentube e Novomatic rappresentano i punti di riferimento del nostro settore, osserviamo il loro lavoro costantemente e con molta meticolosità perché conosciamo la loro attenzione nello sviluppo dei giochi. Siamo davvero contenti di essere i primi in Italia ad avere Cyber Wildz, ma altre grandi novità sono in arrivo per i nostri clienti” ha affermato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

