Nuova avventura nell’Antico Egitto per Pragmatic Play: arriva Mysterious Egypt

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di slot online e contenuti digitali per l’industria iGaming, ha annunciato il lancio di un nuovo titolo ambientato tra le sabbie del deserto: Mysterious Egypt.

Basata su un layout 3×5 con 10 linee di pagamento, la nuova slot Mysterious Egypt invita i giocatori alla ricerca di antichissimi e inestimabili tesori dell’Antico Egitto. Il gameplay si compone inoltre di alcune interessanti funzioni Bonus, utili a diversificare l’esperienza di gioco, come ad esempio il simbolo Misterioso che – scelto casualmente all’inizio di ciascun giro – può espandersi verticalmente fino a ricoprire un intero rullo, generando così molteplici combinazioni vincenti.

Il ventaglio dei simboli che potrebbero apparire in Mysterious Egypt è composto da 10 simboli, 5 dei quali raffigurano oggetti, personaggi o divinità correlate alla cultura dell’antico Egitto: l’Occhio di Horus (altrimenti conosciuto come Occhio di Ra, simbolo di protezione, prosperità, potere regale e buona salute), ad esempio, è in grado di portare vincite per un valore 500x volte superiore all’importo della puntata.

Il simbolo Scatter, invece, raffigura un’affascinante e potente Imperatrice che può attivare la modalità Giri Gratis e, allo stesso tempo, fungere da simbolo Wild.

Durante i Giri Gratis, infine, alcuni simboli vengono scelti casualmente tra quelli disponibili sulla Tabella Pagamenti per sviluppare il potere di espandersi interamente lungo i rulli e attivare molte più combinazioni vincenti.

Mysterious Egypt è la seconda slot online rilasciata quest’anno da Pragmatic Play, subito dopo il recente lancio di Voodoo Magic e quello precedente di John Hunter and the Mayan Gods a dicembre.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha commentato: “Mysterious Egypt è un titolo ricco di novità e funzioni interessanti, come i Giri Gratis, il simbolo Misterioso e il simbolo Wild che è al contempo anche uno Scatter. Siamo sempre orgogliosi di vedere il frutto del nostro lavoro ripagato dall’affetto dei giocatori: gli utenti amano l’innovazione e siamo certi che saranno entusiasti delle opportunità offerte da questo gioco.”

Ad oggi Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot machine al mese, oltre ad offrire numerosi tavoli in streaming per il Casinò Live e tanti giochi per il Bingo online. L’intera offerta multiprodotto è disponibile per gli operatori, attraverso una singola e semplice API.