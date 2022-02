Nueva Codere forma il suo CdA: Christopher Bell, confermato presidente non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione di Nueva Codere è stato costituito dopo lo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di lunedì. Il più alto organo di governo del gruppo è composto da otto membri.

Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, Christopher Bell assume la carica di presidente non esecutivo, quale amministratore indipendente.

I restanti amministratori sono:

• Aidan de Brunner, in qualità di amministratore indipendente. Con oltre due decenni di esperienza in consigli di amministrazione, investimenti e consulenza, Aidan de Brunner attualmente siede nel consiglio di diverse società, tra cui The Trafford Group (UK) Ltd. In precedenza, è stato partner di Arrowgrass Capital Partners. o direttore esecutivo di Morgan Stanley Principal Strategies, tra le altre posizioni di responsabilità.

• Antonio Moya-Angeler, quale Azionista Qualificato Direttore. Moya-Angeler ha collaborato per più di 15 anni in Advent International, tra Messico, Colombia, Brasile e Francia, dove è diventato Amministratore Delegato e membro del Comitato Investimenti a livello latinoamericano. Attualmente è membro dell’Advisory Board di diverse società.

• Vicente Di Loreto, in qualità di direttore aziendale, mantenendo anche la carica che ricopre da gennaio 2018 come amministratore delegato di Gruppo Codere.

Tra gli altri amministratori troviamo: • Laurence Biver • Isabella Lambert • Mathieu Kakal • Sandra Egan.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione lavorerà insieme all’attuale management team della società per elaborare la roadmap di questa nuova fase, attraverso la definizione del proprio Piano Industriale 2022-2026, incentrato sul recupero dei livelli precedenti la pandemia e sulla ripresa del percorso di crescita del Gruppo.

In particolare, l’azienda continua a vedere significative opportunità di crescita in Spagna, Messico e online, nonché nella promozione della propria strategia omnicanale e nello sviluppo della propria piattaforma tecnologica.

Con queste nomine, Nueva Codere compie un grande passo verso la sua normalizzazione dopo la pandemia e la ristrutturazione finanziaria del gruppo.

Chris Bell ha commentato: “Credo che Nueva Codere abbia un futuro promettente. La capacità e l’esperienza del management team, insieme al talento dei dirigenti che mi accompagnano, mi rendono molto ottimista sulla nuova fase che sta iniziando l’azienda”.

PressGiochi