Nts Network aderisce a ‘Tutti insieme verso il vaccino’, la raccolta fondi lanciata da As.Tro

NTS Network aderisce alla campagna “Tutti insieme verso il vaccino” promossa da As.Tro e finalizzata a supportare l’Istituto Nazionale per le malattie infettive ‘Ospedale Lazzaro Spallanzani’ nella realizzazione di un vaccino contro la diffusione del Covid-19.

“Abbiamo voluto dimostrare, con un segno tangibile, la vicinanza di NTS Network al difficile momento che sta attraversando il nostro Paese ed abbiamo voluto farlo attraverso il sostegno all’iniziativa lanciata da As.tro che sta contribuendo a finanziare la ricerca di un vaccino avviata dall’Istituto Spallanzani” dichiara Alberto Astuti, Presidente di NTS Network.

“Nonostante le forti difficoltà che quest’emergenza sanitaria sta causando, il segnale di compattezza e generosità che arriva dagli operatori del gioco pubblico è molto importante, e la raccolta fondi As.tro ne è un esempio tangibile”, conclude Astuti.

Esprime gratitudine Massimiliano Pucci, Presidente di Astro: “Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a NTS Network che, con il sostegno alla nostra iniziativa, ha dimostrato una grande sensibilità verso una causa che ci unisce tutti in questo difficile momento. Lo ribadisco: mai come ora si deve fare dell’unione il nostro punto di forza, indispensabile per superare tutte le difficoltà che ci attendono”.

PressGiochi