NOVOMATIC vince la categoria “Table Game of the Year” ai Global Gaming Awards 2022

Dal 2014 i Global Gaming Awards riconoscono pietre miliari e risultati speciali nel settore dei giochi. Il 2022 segna il lancio di un’edizione asiatica dedicata a questo prestigioso premio del settore con i vincitori annunciati il ​​22 agosto durante un evento virtuale.

Con grande orgoglio e gioia dell’azienda, Novo Unity™ II, la piattaforma di giochi elettronici da tavolo (ETG) di NOVOMATIC, è stata riconosciuta nel segmento “Table Game of the Year”. Questa offerta ETG si basa su una piattaforma altamente stabile e affidabile e presenta una gamma molto ampia di giochi e varianti di gioco come completamente automatizzato, completamente virtuale o connesso a un tavolo gestito da un dealer dal vivo. Con l’integrazione all’interno di una struttura WAN offerte di slot, scommesse laterali innovative, nonché jackpot e nuove funzionalità come la nuovissima Going For Gold™ e Lucky Lady’s™ Roulette, Novo Unity™ II è una scommessa sicura per gli operatori e un favorito popolare con ospiti.

Jakob Rothwangl, NOVOMATIC VP Global Sales, afferma: “Siamo molto onorati di ricevere questo premio. I prodotti Novo Unity™ II sono molto popolari nella regione asiatica, con importanti installazioni in mercati come la Cambogia e la Malesia. Il sistema offre una varietà di opzioni che consentono un elevato livello di personalizzazione in base alle specifiche esigenze dell’operatore, sia in termini di infrastruttura che di presentazione del gioco, ed è completato da una gamma di stili di armadi NOVOMATIC e opzioni di visualizzazione di alta qualità per adattarsi a qualsiasi luogo . La popolarità di questo prodotto sia tra gli operatori che i giocatori rimane estremamente resistente, con dati recenti che mostrano che la popolarità di Electronic Table Gaming è aumentata notevolmente negli ultimi mesi”.

I Global Gaming Awards 2022 Asia hanno premiato aziende leader e dirigenti del settore per l’innovazione del settore e i risultati di leadership in un totale di nove categorie. I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da oltre 30 tra i maggiori esperti mondiali del settore. I Global Gaming Awards sono tra i premi più rinomati del settore, con un processo di votazione monitorato in modo indipendente da KPMG.

Il Gruppo NOVOMATIC AG è uno dei maggiori produttori e operatori internazionali di tecnologie di gioco e impiega circa 21.200 dipendenti in tutto il mondo. Fondato dall’imprenditore Professor Johann F. Graf nel 1980, il Gruppo ha sedi in circa 50 paesi ed esporta apparecchiature e soluzioni per giochi elettronici ad alta tecnologia in circa 100 paesi. Il Gruppo gestisce circa 212.000 terminali di gioco e terminali per videolotterie (VLT) nelle sue oltre 2.000 operazioni di gioco, nonché tramite concetti di noleggio.

Attraverso le sue numerose filiali internazionali, il gruppo NOVOMATIC AG è pienamente attivo in tutti i segmenti dell’industria del gioco e offre quindi un portafoglio di prodotti omnicanale diversificato ai suoi partner e clienti in tutto il mondo. Questa gamma di prodotti comprende prodotti e servizi di gioco terrestre, sistemi di gestione e gestione del contante, soluzioni di gioco online/mobile e social, nonché soluzioni di scommesse sportive insieme a una gamma di sofisticati prodotti e servizi accessori.

PressGiochi