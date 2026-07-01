NOVOMATIC si conferma il secondo marchio aziendale di maggior valore in Austria

Nella 23ª edizione dello Studio sul Valore dei Marchi Austriaci, l’European Brand Institute (EBI) ha premiato ancora una volta le aziende con i marchi di maggior valore e più sostenibili del Paese. NOVOMATIC prosegue il proprio percorso di successo classificandosi, per il settimo anno consecutivo, al secondo posto dietro Red Bull, con un valore del marchio pari a 3,938 miliardi di euro, in crescita del 2,0% rispetto all’anno precedente.

«Questo nuovo importante riconoscimento conferma la forte rilevanza internazionale del marchio NOVOMATIC e il successo della nostra strategia aziendale di lungo periodo. Grazie all’innovazione continua, all’espansione della nostra presenza globale e a un approccio costantemente orientato a una crescita sostenibile, siamo riusciti a rafforzare ulteriormente il marchio NOVOMATIC a livello mondiale. Il fatto di confermarci anche tra le aziende leader nella classifica dei marchi sostenibili dimostra inoltre che, per NOVOMATIC, successo economico e responsabilità d’impresa sono strettamente legati», ha dichiarato Mag. Stefan Krenn, membro del Consiglio di amministrazione di NOVOMATIC AG.

Questo importante riconoscimento conferma la solida posizione di mercato e il percorso di sviluppo sostenibile di NOVOMATIC. Dal 2020 l’azienda figura stabilmente tra i marchi aziendali di maggior valore in Austria. La valutazione si basa su standard internazionali e tiene conto, tra gli altri fattori, della forza del marchio, del suo potenziale di sviluppo, delle prospettive di crescita e delle performance economiche.

Anche nella classifica Sustainable Brand Rating, NOVOMATIC conferma il proprio ruolo di primo piano, difendendo nuovamente il secondo posto. A determinare questo risultato è il programma di Corporate Responsibility ed ESG adottato a livello di gruppo, che integra in modo strutturale e duraturo gli aspetti ambientali, sociali e di governance nella strategia aziendale. L’efficacia di queste iniziative viene regolarmente certificata da agenzie indipendenti specializzate nella valutazione ESG.

Lo Studio sul Valore dei Marchi Austriaci viene realizzato ogni anno dall’European Brand Institute. Per l’edizione 2026 sono state analizzate 180 aziende appartenenti a 16 settori economici, delle quali oltre il 45% è di proprietà austriaca. La valutazione viene effettuata secondo gli standard internazionali ISO 10668 e ISO 20671.

Con l’ennesimo piazzamento ai vertici sia nella classifica del valore del marchio sia in quella della sostenibilità, NOVOMATIC AG rafforza ulteriormente la propria posizione come una delle principali aziende austriache, con una consolidata presenza e reputazione a livello internazionale.

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