Novomatic segna una tripletta come “ Casino Supplier of the Year”

Alla cerimonia per i Global Gaming Awards, tenutasi alla piu grande fiera di gioco del mondo ICE Totally Gaming a Londra, Novomatic il 3 Febbraio 2020 è riuscito a segnare una tripletta.

Per la terza volta di fila, Novomatic è stato premiato come “Casino Supplier of the Year” alla cerimonia internazionale dei premi. In gara per difendere il proprio titolo, la compagnia situata a Gumpoldskirchen, nel sud dell’Austria, ha prevalso su altri nove concorrenti internazionali di alto profilo. L’ ambito premio è stato conferito durante una cerimonia all’Hippodrome Casinò a Londra.

“Per noi, essere nominati “Casino Supplier of the Year” per la terza volta di fila è una conferma davvero speciale per la nostra fama di fornitori di tecnologie internazionali affidabili e innovativi. Non potevamo pensare ad un inizio migliore per il nostro 40esimo anniversario”, afferma il CEO di Novomatic Harald Neumann, soddisfatto dal rinnovato successo.

Questo prestigioso premio viene conferito alle compagnie per un totale di 16 categorie per i loro prodotti e servizi di innovazione. La giuria, che comprende più di 50 esperti leader nel settore, che selezionano i vincitori tra 175 candidati nominati. Per questo, il Global Gaming Award è considerato uno dei premi più qualificanti nell’intera industria del gioco, poiché ogni voto viene dato indipendentemente da KPMG, la compagnia più consultata del mondo.

Il Global Gaming Award è un chiaro riconoscimento dell’affidabilià e del successo di una compagnia, poiché la riconosce come leader del mercato e ne premia il lavoro svolto nei precedenti dodici mesi.

Il gruppo Novomatic è uno dei più grandi produttori e operatori internazionali nel settore delle tecnologie di gioco e impiega oltre 30.000 persone in tutto il mondo. Fondata dall’imprenditore Professore Johann F. Graff nel 1980, l’azienda è posizionata in 50 paesi ed esporta apparecchiature elettroniche di gioco high-tech in oltre 75 nazioni.

Il Gruppo gestisce circa 230.000 terminali di gioco e di video lotteria (VLT) nelle sue oltre 2.100 operazioni di gioco, nonché tramite concetti di noleggio. Attraverso le sue numerose succursali internazionali, Novomatic è pienamente attiva in tutti i segmenti dell’industria del gioco e così offre un diversificato portfolio dei prodotti Omni-channel ai suoi partners e ai suoi clienti in tutto il mondo. Questa gamma di prodotti include servizi di gioco, sistemi di gestione e di gestione della liquidità, soluzioni di gioco, soluzioni di gioco online, nonché lotterie e scommesse sportive insieme ad una vasta gamma di sofisticati accessori e prodotti.

-PressGiochi