NOVOMATIC sarà presente a SAGSE Latam 2022

“Siamo molto felici di essere presenti a SAGSE Latam 2022, il 30 e 31 marzo all’Hilton Buenos Aires Hotel and Convention Center e di poter tornare al networking”, ha affermato Fabián Grous, Presidente di Novomatic. Questa sarà l’occasione perfetta per entrare in contatto con i nostri clienti e partner commerciali”.

“Voglio ringraziare Novomatic e coloro che riaffermano l’importanza che SAGSE ha per l’industria del gioco latinoamericana. SAGSE Latam 2022 sarà dalle 15:00 alle 19:00 presso l’Hilton Buenos Aires Hotel and Convention Center in modo che le persone abbiano il tempo di incontrarsi di nuovo, celebrare la reunion e fare molto networking”, ha affermato Alan Burak, vicepresidente di Monografie.

