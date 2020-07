Novomatic. Pubblicato l’Annual Report, una storia di successi, non solo nel business

È consultabile da oggi anche su Novomatic.it l’Annual Report 2019 della Capogruppo NOVOMATIC AG. L’edizione 2020 raccoglie il report financial e non financial relativo allo scorso anno solare, comprendendo come sempre le più importanti iniziative di Corporate Responsibility organizzate da tutte le subsidiaries che contribuiscono in tutto il mondo a rendere il Gruppo forte, coeso e unitario nella strategia di responsabilità sociale e d’impresa. Il Report pubblicato nel 2020, inoltre, celebra il 40° anniversario di NOVOMATIC ripercorrendo, a corredo delle analisi dei risultati del in termini di business, i passaggi chiavi della storia di successo del Gruppo.

Proprio il Prof. Johann F. Graf dichiara nel report: “Scrivo questa lettera in un anno molto speciale; dopo tutto, è stato esattamente quarant’anni fa che, assieme ad alcuni colleghi, fondai NOVOMATIC. A quei tempi, durante l’estate di 1980, non avremmo mai neppure sognato che 40 anni dopo, NOVOMATIC sarebbe diventato il Gruppo leader in Europa nell’ambito delle Gaming Technology, nonché uno dei principali player dell’industria globale.”

Oltre ai risultati di business, di particolare nota, all’interno della sezione Fact & Figures 2019, il fatto che la forza lavoro del Gruppo possa contare su una presenza femminile del 56% e, nella sola Austria, su oltre 60 nazionalità diverse tra i propri dipendenti. Ottime notizie anche sul fronte delle giornate di formazione, che toccano quota 40.000, a fronte di un totale di ore di programmazione di oltre 300.000 ore, per 4.700 marchi di fabbrica registrati. Dati, questi, che sono new entry nella sezione riassuntiva citata, ma che segnalare la continua attenzione del Gruppo in termini di innovazione, sia sul fronte tecnologico che soprattutto nell’arricchimento che la diversità può apportare all’interno del Gruppo.

Emerge infine il costante impegno del Gruppo nei confronti dell’ambiente dimostrato da diversi progetti ed iniziative messi in campo da numerose subsidiaries (o società del Gruppo? Non volevo ripetere “Gruppo”) per individuare soluzioni per il contenimento delle emissioni di CO2, quali ad esempio l’introduzione di autovetture elettriche nella flotta aziendale, l’installazione di pannelli solari sui casinò, la scelta di prodotti a basso impatto energetico per contribuire ad uno sviluppo più sostenibile.

“La ricetta del successo che ci ha contraddistinto questi quarant’anni – chiosa nella lettera il fondatore Graf – ha dimostrato di essere quella giusta: in qualità di sviluppatori di tecnologia di gioco innovativa, e di fornitore di giochi, servizi e prodotti per il betting di alta qualità, abbiamo sempre puntato su una crescita sana, sostenibile e responsabile”.

Il Pdf è consultabile a questo link

PressGiochi