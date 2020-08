Novomatic potenzia la formazione dei propri dipendenti con Skilling Out

Il distance learning è sicuramente la rivelazione del 2020 in termini di formazione professionale. Attraverso Skillacloud il team HR di NOVOMATIC Italia ha reso disponibile alle proprie risorse un’attenta selezione di pillole formative, scelte per consentire a ciascuno di potenziare le proprie hard e soft skills. Il progetto Skilling Out, – fa sapere il gruppo Novomatic Italia – partito a maggio scorso, è proseguito per tutti i mesi estivi, permettendo ad ogni risorsa di “mettersi in forma” e prepararsi ad affrontare settembre con lo spirito giusto.

PressGiochi