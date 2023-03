Giungono oggi al termine in NOVOMATIC Italia gli ormai consueti Open Days che, in concomitanza con l’Enada Primavera, accolgono nello stabilimento di Via Galla Placidia ospiti e partner.In questi tre

In questi tre giorni di showroom, molte sono le novità per il 2023 che i nostri clienti hanno potuto vedere: dai nuovi avanguardistici cabinet AWP, ad un portfolio di titoli di gioco VLT rinnovato grazie a feature esclusive, fino ai servizi, in special modo con i sistemi di Pagamento Admiral Pay .

PressGiochi