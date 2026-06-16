NOVOMATIC Italia Top Partner della Federazione Italiana Giuoco Handball

NOVOMATIC Italia, annuncia la nuova partnership con la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), confermando il proprio impegno concreto nel mondo dello sport e nella promozione dei suoi valori.

NOVOMATIC Italia accompagnerà tutte le Nazionali azzurre di handball per il triennio 2026-2029 come sponsor di maglia, sia a livello seniores che giovanile, maschile e femminile, attraverso il brand APay E-Wallet, portafoglio digitale e conto di pagamento smart targato ADMIRAL Pay. La partnership prevede la visibilità del brand APay E-Wallet sulle divise ufficiali e sui materiali promozionali, oltre allo sviluppo di una serie di iniziative congiunte finalizzate a coinvolgere tifosi e tifose durante gli eventi, creando un ponte tra sport e innovazione digitale.

L’Handball, anche noto come pallamano, è un gioco di squadra che combina velocità, tecnica e strategia, e ha conquistato negli ultimi anni una crescente attenzione a livello internazionale. In Italia la FIGH è federata al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ed il movimento sta vivendo una fase di progressivo sviluppo. In questo contesto di evoluzione e maggiore visibilità, l’handball si conferma come una disciplina capace di trasmettere valori fondamentali come inclusione, spirito di squadra e partecipazione attiva.

Il Presidente FIGH Stefano Podini: «Siglare questo accordo di partnership con NOVOMATIC è motivo di grande orgoglio per la Federazione e per il movimento della pallamano italiana. Con NOVOMATIC Italia poniamo al fianco della Federazione, delle nostre Squadre Nazionali e del Movimento una realtà di primissimo piano, volta all’innovazione e dal respiro internazionale. Lo stesso che come Governance federale stiamo perseguendo come vocazione e con l’obiettivo di rendere stabile la presenza delle nostre Nazionali e dei nostri atleti, a livello seniores e giovanile, nei più importanti e competitivi contesti del nostro sport. Ringrazio Bob Hanning: la sua figura di manager impegnato nello sviluppo a 360° della pallamano italiana, ruolo che va oltre quella di Direttore Tecnico, è stata decisiva perché questo connubio potesse giungere a compimento. Continuare a crescere è ciò per cui lavoriamo ogni giorno e siamo felici e orgogliosi di poterlo fare assieme a NOVOMATIC».

“Questa partnership è la manifestazione concreta della nostra volontà promuovere i valori del gioco di squadra, la passione per lo sport e l’inclusione. – afferma il CEO di NOVOMATIC Italia, Markus Buechele – L’accordo con la FIGH si inserisce nel nostro impegno a sostenere realtà di qualità, capaci di generare un impatto concreto e positivo sul territorio. Una collaborazione che rappresenta anche un segnale di fiducia reciproca e un passo importante per accrescere la visibilità e il pubblico della pallamano, a cui vogliamo contribuire con una spinta decisiva. In Italia, questo sport sta vivendo una fase di progressivo sviluppo, ostenuto dall’impegno della Federazione e dalla crescita delle competizioni nazionali maschili e femminili. Guardiamo con fiducia al futuro, certi che la Nazionale Italiana possa affermarsi sempre più ai massimi livelli internazionali.”

Questa partnership si fonda sui principi di inclusione, innovazione e responsabilità sociale, valori cardine sia per il progetto sportivo della FIGH che per le iniziative di sostenibilità di NOVOMATIC Italia, che vedono le basi per costruire un percorso condiviso tra FIGH e NOVOMATIC teso ad accelerare con sempre maggiore decisione la crescita del Movimento italiano della pallamano.

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