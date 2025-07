Novomatic Italia, tecnologia e responsabilità al centro del gioco. Di Lecce: “Per un successo duraturo, il gioco deve essere responsabile”

“Presente in Italia dal 2007, Novomatic si è affermata come una delle realtà più strutturate e trasversali del comparto del gioco legale. Nata come provider specializzato negli apparecchi da intrattenimento,

“Presente in Italia dal 2007, Novomatic si è affermata come una delle realtà più strutturate e trasversali del comparto del gioco legale. Nata come provider specializzato negli apparecchi da intrattenimento, oggi l’azienda può contare su una presenza capillare nel mercato grazie a un sistema integrato di società controllate, tra cui concessionari dello Stato per la raccolta del gioco legale, una rete produttiva che si sviluppa tra Imola, Napoli, Lecce e Busto Arsizio, e sedi principali a Roma, Rimini e Bolzano. La diffusione del marchio Admiral consente inoltre di presidiare in modo capillare il territorio, sia nel fisico che nell’online, offrendo un ventaglio completo di tecnologie e servizi legati al gaming”. Lo racconta Mara di Lecce, direttrice marketing di Novomatic Italia ai microfono di Klasse Uno Network .

“Al centro della strategia di sostenibilità di Novomatic – afferma Di Lecce – c’è il gioco responsabile: la convinzione che il successo della nostra azienda, per essere duraturo nel tempo, debba fondarsi sul gioco responsabile. Questo ci consente di individuare gli asset su cui puntare per fare in modo che il consumo dei nostri prodotti sia responsabile. Questo ci permette di aderire agli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Gli asset del gioco responsabile sono la formazione dei nostri colleghi che lavorano nei luoghi di gioco; secondo una comunicazione per informare in maniera oggettiva, puntuale e precisa tutti coloro che si avvicinano agli ambienti di gioco.

Il terzo asset è la tecnologia. Proprio il 17 giugno abbiamo presentato un nuovo prodotto che proponiamo al regolatore e al mercato e che, grazie all’uso dell’AI, può intervenire nel rapporto del giocatore con l’apparecchio, dando input e consigli al giocatore per un approccio responsabile al gioco”.

PressGiochi