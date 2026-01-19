Novomatic Italia svela grandi novità a ICE Barcelona 2026

La prima giornata di ICE Barcelona 2026 si apre con importanti annunci da parte di Novomatic Italia, che conferma ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nel settore del gaming land-based e nella trasformazione digitale del comparto.

Tra le novità, il lancio esclusivo in Italia del primo titolo Xtension Link sulla piattaforma NOVOLINE VLT. Il nuovo gioco si distingue per contenuti ad alto impatto visivo e meccaniche innovative, pensate per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e completamente rinnovata.

Accanto ai nuovi contenuti, Novomatic introduce anche cabinet VLT di ultima generazione, caratterizzati da un design ergonomico e display ad alta definizione, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Grande attenzione anche alla digitalizzazione con il Game Server Novoelsy, che porta online i titoli AWP più apprezzati, combinando tradizione e innovazione in un ecosistema di gioco sempre più integrato.

Sul fronte dei pagamenti spicca Easy VLT, la soluzione che introduce la moneta virtuale nel circuito NOVOLINE e apre la strada al conto gioco per il gaming land-based, segnando un passo decisivo verso un modello “phygital”. Si tratta di una moneta virtuale, cashless e collegata a APay E-Wallet, per un mondo di gioco più intuitivo e integrato.

Con queste innovazioni, NOVOMATIC Italia rafforza la propria leadership e si prepara a ridefinire l’offerta omni-channel, puntando su affidabilità, sicurezza e conformità normativa, senza rinunciare all’appeal per il giocatore.

PressGiochi