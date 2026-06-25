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NOVOMATIC Italia rinnova il Rating di Legalità AGCM con il punteggio massimo di tre stelle

NOVOMATIC Italia annuncia l’ottenimento del Rating di Legalità con il punteggio massimo (★★★), attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Un riconoscimento che certifica il più alto livello

25 Giugno 2026

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NOVOMATIC Italia annuncia l’ottenimento del Rating di Legalità con il punteggio massimo (★★★), attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Un riconoscimento che certifica il più alto livello di affidabilità dell’azienda sotto il profilo della legalità, della trasparenza e della correttezza operativa, segnando un ulteriore avanzamento rispetto alle precedenti valutazioni.
Il risultato conferma il solido presidio di legalità assicurato dal Gruppo nel settore del gioco pubblico e testimonia l’impegno costante delle oltre 4.400 persone di NOVOMATIC Italia, dagli uffici ai luoghi di giochi presenti sul territorio, nel garantire standard elevati in tutte le attività aziendali. Un percorso che si inserisce nella più ampia strategia ESG del Gruppo, ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e che si traduce in un approccio responsabile e sostenibile al business, rafforzato da una collaborazione continua e trasparente con lo Stato e le Istituzioni.

Il Rating di Legalità rappresenta un indicatore concreto della qualità dei processi aziendali, della governance e dei sistemi di controllo adottati, nonché della capacità di NOVOMATIC Italia di operare nel pieno rispetto delle normative vigenti e di promuovere una cultura aziendale improntata all’etica e all’integrità.
“L’ottenimento del rating di legalità con il punteggio massimo di tre stelle rappresenta un traguardo di grande valore per NOVOMATIC Italia – ha dichiarato Markus Buechele, CEO del Gruppo NOVOMATIC Italia –. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno quotidiano a operare nel pieno rispetto delle regole e secondo i più alti standard etici, rafforzando il posizionamento del Gruppo tra le realtà più affidabili e responsabili nel panorama italiano. Allo
stesso tempo, costituisce un ulteriore stimolo a migliorare continuamente i nostri processi e a proseguire con determinazione lungo un percorso di crescita sostenibile, fondato su trasparenza, integrità e responsabilità sociale.”

 

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