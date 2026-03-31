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NOVOMATIC Italia rinnova il proprio sostegno alla Rimini Marathon come Main Sponsor

NOVOMATIC Italia, gruppo leader nel settore del gioco pubblico, conferma anche per il 2026 il proprio ruolo di Main Sponsor della Rimini Marathon, una delle manifestazioni sportive più partecipate e

31 Marzo 2026

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NOVOMATIC Italia, gruppo leader nel settore del gioco pubblico, conferma anche per il 2026 il proprio ruolo di Main Sponsor della Rimini Marathon, una delle manifestazioni sportive più partecipate e rappresentative della città. Un impegno che si rinnova con convinzione e che testimonia il forte legame del Gruppo con il territorio riminese, dove ha avuto origine la sua storia industriale in Italia.

Da sempre attenta alla promozione dello sport, della socialità e di stili di vita sani, NOVOMATIC Italia sostiene progetti e iniziative su tutto il territorio nazionale, trovando nella provincia di Rimini una delle sue espressioni più significative. La Rimini Marathon è infatti un evento capace di unire comunità, famiglie, atleti professionisti e appassionati, trasformando la città in una grande festa all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Accanto a NOVOMATIC Italia sarà presente anche APay E-Wallet, il brand dedicato al portafoglio digitale di ADMIRAL Pay, istituto di pagamento del Gruppo, da anni partner della manifestazione. La collaborazione rinnova il sostegno a un evento che continua a crescere in partecipazione, visibilità e valore sociale.

«Siamo orgogliosi di essere al fianco della Rimini Marathon, una manifestazione che incarna perfettamente i valori in cui crediamo: energia, impegno, comunità, benessere e territorio», ha dichiarato Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia. «Rimini è per noi una casa, un luogo dove il nostro Gruppo è nato e dove continuiamo a investire con responsabilità. Sostenere questa iniziativa significa contribuire a valorizzare lo sport come motore di coesione e crescita per l’intera comunità».

NOVOMATIC Italia e APay E-Wallet saranno presenti per tutta la durata dell’evento con attività dedicate ai partecipanti, confermando il proprio impegno verso lo sport, il territorio e la promozione di uno stile di vita attivo.

 

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