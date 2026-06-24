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NOVOMATIC Italia rinnova il proprio impegno nella formazione sul gioco responsabile

Anche nel 2026 prosegue il programma di formazione itinerante dedicato al gioco responsabile promosso da NOVOMATIC Italia, con l’obiettivo di rafforzare competenze, consapevolezza e capacità operative all’interno della rete retail.

24 Giugno 2026

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Anche nel 2026 prosegue il programma di formazione itinerante dedicato al gioco responsabile promosso da NOVOMATIC Italia, con l’obiettivo di rafforzare competenze, consapevolezza e capacità operative all’interno della rete retail.

L’iniziativa prevede 14 tappe in 8 città – Rimini, Roma, Pisa, Padova, Bolzano, Alessandria, Desenzano del Garda e Trapani – e coinvolge oltre 300 responsabili di struttura ADMIRAL.

Si tratta di un percorso formativo in presenza che pone al centro le persone, fornendo strumenti pratici, aggiornamenti normativi e occasioni di confronto interattivo per supportare una gestione sempre più responsabile e sicura delle sale.

Il programma combina contenuti teorici e attività pratiche attraverso esercitazioni, simulazioni e sessioni di role playing, favorendo un approccio proattivo nella gestione delle situazioni quotidiane. Grazie all’analisi guidata di casi concreti, i partecipanti sviluppano competenze utili a riconoscere e affrontare situazioni critiche, rafforzando consapevolezza, empatia e capacità di intervento.

Attraverso questo percorso, i responsabili di sala consolidano il proprio ruolo nella tutela dei giocatori e delle giocatrici, contribuendo attivamente alla prevenzione dei rischi e alla promozione di un’esperienza di gioco più sicura e consapevole.

Per NOVOMATIC Italia, investire nella formazione significa investire nella sostenibilità, nella tutela della clientela e nella qualità del lavoro quotidiano. Un impegno che continua anno dopo anno, tappa dopo tappa.

 

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