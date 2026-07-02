NOVOMATIC Italia racconta il percorso di trasformazione della Tesoreria al Piteco Community Tour 2026

La trasformazione digitale della tesoreria aziendale e la gestione di processi finanziari sempre più complessi sono stati al centro della quarta tappa del Piteco Community Tour 2026, svoltasi lo scorso

La trasformazione digitale della tesoreria aziendale e la gestione di processi finanziari sempre più complessi sono stati al centro della quarta tappa del Piteco Community Tour 2026, svoltasi lo scorso 11 giugno a Modena. L’incontro, intitolato “La Tesoreria si racconta”, ha riunito professionisti dell’area Finance provenienti da aziende di diversi settori per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità legate all’evoluzione della funzione Treasury.

Tra i relatori è intervenuto Matteo Zoccarato, Treasury Manager di NOVOMATIC Italia, che ha illustrato l’esperienza del Gruppo nella gestione della tesoreria e le best practice sviluppate nel corso del processo di crescita e integrazione aziendale.

Nel suo intervento, Zoccarato ha evidenziato come il percorso di trasformazione di NOVOMATIC Italia si sviluppi all’interno di un contesto particolarmente articolato, caratterizzato da un continuo processo di fusioni societarie che richiede l’integrazione di sistemi, procedure e modelli organizzativi differenti, operando al tempo stesso in un settore fortemente regolamentato come quello del gioco pubblico.

La gestione della tesoreria del Gruppo implica infatti il coordinamento di numerose società operative e di servizi diversificati, con l’obiettivo di standardizzare i processi e garantire uniformità operativa. Ogni nuova integrazione comporta la necessità di ridefinire strumenti, priorità e modalità di lavoro, mantenendo al contempo la continuità delle attività anche durante l’evoluzione del perimetro organizzativo.

Nel corso della tavola rotonda è stato inoltre affrontato il tema della sostenibilità di un modello di tesoreria centralizzato, analizzando le condizioni necessarie per coniugare un efficace controllo finanziario con la capacità di rispondere alle esigenze operative delle singole realtà locali. Il confronto ha offerto spunti sul futuro della funzione Treasury, individuando nell’equilibrio tra standardizzazione, digitalizzazione e flessibilità uno degli elementi chiave per affrontare le sfide della trasformazione aziendale.

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