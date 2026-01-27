Novomatic Italia: promuovere un modello di intrattenimento sano, sicuro e sostenibile
"Promuovere un modello di intrattenimento sano, sicuro e consapevole non rappresenta per noi un obbligo normativo, ma una scelta identitaria. Per questo siamo orgogliosi di raccontare il nostro impegno sul
27 Gennaio 2026
“Promuovere un modello di intrattenimento sano, sicuro e consapevole non rappresenta per noi un obbligo normativo, ma una scelta identitaria.
Per questo siamo orgogliosi di raccontare il nostro impegno sul tema del Gioco Responsabile all’interno dell’ultimo numero di CSRoggi, punto di riferimento nel dibattito su sostenibilità e responsabilità d’impresa. Nelle pagine dedicate a NOVOMATIC Italia approfondiamo la nostra visione di Responsible Entertainment, che mette al centro le persone attraverso:
il progetto “Usa La Testa”, cuore della nostra strategia di prevenzione;
la formazione continua di operatori ed esercenti;
la collaborazione con enti sanitari, università e istituzioni;
l’innovazione tecnologica come strumento di tutela e trasparenza.
Un percorso fondato su consapevolezza, educazione e supporto, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile del settore e alla protezione delle fasce più vulnerabili”, riporta in una nota Novomatic Italia.