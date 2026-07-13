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NOVOMATIC Italia presenta il Bilancio ESG 2025: crescita, innovazione e responsabilità per creare valore nel lungo periodo

NOVOMATIC Italia presenta “Il nostro percorso ESG – Bilancio 2025”, il documento che racconta l’evoluzione del percorso del Gruppo verso un modello di business sempre più orientato all’integrazione dei principi

13 Luglio 2026

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NOVOMATIC Italia presenta “Il nostro percorso ESG – Bilancio 2025”, il documento che racconta l’evoluzione del percorso del Gruppo verso un modello di business sempre più orientato all’integrazione dei principi ESG e alla creazione di valore sostenibile nel tempo.

Più che un semplice report, il Bilancio, giunto alla quarta edizione, rappresenta una testimonianza concreta dell’impegno dell’azienda nel coniugare risultati economici, innovazione tecnologica, attenzione alle persone e responsabilità verso il territorio. Attraverso dati, progetti e iniziative, il documento offre una visione trasparente di come la sostenibilità sia diventata un elemento strutturale della strategia e delle attività del Gruppo.

Nel corso del 2025, NOVOMATIC Italia ha consolidato il proprio ruolo nel settore del gioco legale e regolamentato, contribuendo in modo significativo all’economia nazionale con un contributo erariale superiore a 1,03 miliardi di euro.

Risultati che si inseriscono in un ecosistema industriale integrato e capillare, che presidia l’intera filiera del business del Gioco Pubblico italiano: dalla produzione e gestione delle tecnologie alle attività retail, fino ai servizi digitali e ai sistemi di pagamento. Un modello che consente al Gruppo di affrontare le sfide evolutive del business con una visione di lungo periodo e una forte capacità di innovazione.

Il Bilancio evidenzia come il principio di “Winning Responsibly” continui a rappresentare il riferimento strategico dell’approccio ESG di NOVOMATIC Italia. La sostenibilità viene infatti interpretata non come un ambito separato, ma come una componente trasversale delle decisioni aziendali e della cultura organizzativa. Questa visione si sviluppa attraverso i cinque pilastri strategici del Gruppo – Responsible Entertainment, Always Compliant, Enjoy Working With Us, Going Green e Active in the Community – in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con i principi del Global Compact.

Tra le priorità del Gruppo, il Gioco Responsabile. Nel 2025 NOVOMATIC Italia ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno attraverso programmi di formazione, certificazioni e strumenti innovativi dedicati alla tutela dei giocatori. Cinque società del Gruppo risultano certificate secondo lo standard internazionale G4 e oltre 2.500 persone hanno partecipato a percorsi formativi specifici, per un totale di più di 4.300 ore di formazione.

Importanti progressi sono stati registrati anche sul fronte ambientale. Attraverso il programma Green Evolution, NOVOMATIC Italia ha proseguito il proprio percorso di riduzione degli impatti ambientali e di efficientamento delle risorse. Nel corso dell’anno il Gruppo ha utilizzato oltre 61.000 MWh di energia, incrementando la quota proveniente da fonti rinnovabili e investendo nello sviluppo di impianti fotovoltaici presso le sedi di Roma e Rimini. Contestualmente il 98% degli apparecchi è stato rigenerato, rafforzando ulteriormente i principi dell’economia circolare.

L’attenzione all’ambiente si accompagna a un sistema sempre più avanzato di monitoraggio delle emissioni e al consolidamento delle certificazioni ambientali ed energetiche, a conferma di un approccio strutturato alla transizione sostenibile.

Le persone continuano a rappresentare uno degli asset strategici del Gruppo. Con oltre 4.400 persone in organico, NOVOMATIC Italia promuove un ambiente di lavoro inclusivo e orientato allo sviluppo professionale. Nel 2025 sono state erogate oltre 62.000 ore di formazione e l’86,5% dei collaboratori risulta assunto con contratto a tempo indeterminato, a testimonianza dell’attenzione dell’azienda alla stabilità occupazionale e alla valorizzazione delle competenze.

A questo impegno si affiancano iniziative dedicate al benessere delle persone, come il programma NOVOWELL, oltre a progetti orientati alla crescita professionale, alla parità di genere, all’inclusione e al miglioramento della qualità della vita lavorativa.

In un contesto normativo e di mercato in continua evoluzione, NOVOMATIC Italia ha inoltre rafforzato i propri presidi di governance, compliance e gestione dei rischi, investendo in cybersecurity, resilienza digitale e processi di controllo sempre più efficaci. L’innovazione continua a rappresentare una leva strategica fondamentale, non solo per sviluppare prodotti e servizi, ma anche per elevare gli standard di sicurezza, trasparenza e sostenibilità dell’intero settore.

Il Bilancio di Sostenibilità 2025 rappresenta quindi la fotografia di un percorso in costante evoluzione e, allo stesso tempo, il punto di partenza per le sfide future. NOVOMATIC Italia intende proseguire nel rafforzamento del proprio impegno ESG, integrando sempre più sostenibilità e business per generare valore condiviso e contribuire a una crescita responsabile a beneficio delle persone, dei territori e del sistema economico nel suo complesso.

Per consultare il Bilancio ESG di NOVOMATIC Italia, clicca qui.

 

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