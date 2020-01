NOVOMATIC Italia per il terzo anno Corporate Golden Donor del Fai

Ancora una volta NOVOMATIC Italia sceglie di sostenere il Fai (Fondo Ambiente Italiano) nell’ambito del proprio impegno alla sostenibilità ambientale e, in particolare, alla valorizzazione del territorio che, in questo caso, si coniuga con la promozione dell’immenso patrimonio culturale italiano.

Il programma Corporate Golden Donor del Fai è un’iniziativa di Corporate Responsibility fortemente sentita dal Gruppo NOVOMATIC Italia perché sposa la sensibilizzazione di dipendenti e stakeholders sui valori della conoscenza e della tutela di beni storici e ambientali con il concreto sostegno ai progetti del Fai.

Educare alla conoscenza e all’amore del patrimonio artistico, attraverso il coinvolgimento diretto delle proprie risorse, e collaborare con il Fai sono precise scelte di responsabilità sociale ed un investimento lungimirante per NOVOMATIC, che si associa alle 500 aziende collegate con il Fondo Ambiente.

In occasione delle annuali Giornate di Autunno e di Primavera, il sostegno si traduce in azioni concrete: i dipendenti vengono invitati direttamente a partecipare agli eventi sul territorio per condividere la scelta di NOVOMATIC Italia, sfruttando anche l’occasione per vivere insieme fuori dalle sedi di lavoro, momenti preziosi di crescita culturale.

PressGiochi