NOVOMATIC Italia ottiene la certificazione G4 per 5 società del Gruppo: un riconoscimento internazionale per l’impegno nel responsible gaming

NOVOMATIC Italia conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama del gioco responsabile, ottenendo per la seconda volta la prestigiosa certificazione G4 (Global Gambling Guidance Group), il più elevato riconoscimento internazionale in materia di tutela del consumatore e prevenzione del gioco problematico.

A essere certificate sono cinque società del Gruppo: NOVOMATIC Italia S.p.A., la holding, il concessionario di rete ADMIRAL Gaming Network, ALLSTAR ed ALP, tutte al rinnovo della certificazione ottenuta nel 2022, ed HBG Entertainment, al primo audit. Le ultime tre società costituiscono il fulcro del retail del Gruppo, e gestiscono i punti vendita a marchio ADMIRAL e Le Palme by ADMIRAL sull’intero territorio nazionale.

Già nel 2022, NOVOMATIC Italia è stata la prima azienda in Italia a ottenere la certificazione G4 per il proprio network di sale, a dimostrazione di una strategia concreta, strutturata e costantemente aggiornata sul fronte del Responsible Entertainment.

Il programma G4 è stato sviluppato dal Global Gambling Guidance Group, un’organizzazione internazionale composta da esperti indipendenti specializzati nella promozione delle best practice del gioco responsabile. Il percorso di certificazione prevede una rigorosa valutazione delle policy aziendali, dei sistemi di protezione del giocatore e dei programmi di formazione interna, in linea con standard scientifici e protocolli riconosciuti a livello globale.

Poiché i criteri G4 sono soggetti ad aggiornamenti periodici sulla base dei più recenti studi e progressi in ambito psicologico e sociale, la certificazione prevede una ricertificazione triennale e un assessment intermedio, volto a garantire il miglioramento continuo delle pratiche aziendali.

Al dicembre scorso, erano 21 le società del Gruppo NOVOMATIC certificate G4 nel mondo, a testimonianza di un impegno internazionale condiviso e coerente nella prevenzione del gioco patologico e nella promozione di un’esperienza di intrattenimento sicura, consapevole e sostenibile.

In linea con questi valori, proprio in questi giorni è stato pubblicato anche il nuovo Report di Sostenibilità di NOVOMATIC Italia, che illustra le principali azioni e risultati raggiunti in ambito ESG, inclusi gli sviluppi nel campo del gioco responsabile.

PressGiochi