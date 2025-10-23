Newsletter

NOVOMATIC Italia ospita per la prima volta l’Operators Symposium internazionale a Rimini

23 Ottobre 2025

NOVOMATIC Italia ha ospitato per la prima volta nel nostro Paese l’Operators Symposium internazionale del gruppo NOVOMATIC, un evento di due giorni dedicato al confronto e alla condivisione di strategie tra i principali rappresentanti del management internazionale dell’azienda.

Nel corso dell’iniziativa, svoltasi a Rimini, il CEO di NOVOMATIC Italia Markus Buechele ha sottolineato il valore dell’appuntamento e l’importanza di ospitarlo in Italia: “Con grande entusiasmo abbiamo ospitato per la prima volta in Italia l’Operators Symposium internazionale di @NOVOMATIC: due giorni intensi di incontri e confronti insieme al Top Management di numerose countries del nostro Gruppo.
Un’occasione unica per condividere esperienze, rafforzare il dialogo e tracciare insieme i percorsi che guideranno la crescita globale del nostro retail.
Aver svolto un evento di questa portata a Rimini non è solo motivo di soddisfazione personale, ma è soprattutto un’opportunità per @NOVOMATIC Italia di portare all’attenzione della nostra realtà multinazionale le potenzialità dell’industria del gioco italiano, uno dei mercati più sviluppati e maggiormente regolamentati in Europa.
L’impegno e l’energia della globale squadra NOVOMATIC sono la dimostrazione che, quando si lavora come un unico team, non ci sono confini alla possibilità di crescere.”

PressGiochi

