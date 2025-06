NOVOMATIC Italia: nuovo format di formazione itinerante per i direttori delle sale ADMIRAL

Negli ultimi mesi, Novomatic Italia ha avviato un nuovo programma di formazione ‘on the road’ dedicato ai temi della responsabilità e della sicurezza. Si tratta di un’importante iniziativa rivolta ai direttori delle oltre 300 sale ADMIRAL del Gruppo gestite dalle società Allstar, ALP ed HBG Entertainment, un percorso strutturato e coinvolgente che mette al centro tre aree tematiche fondamentali: Cybersecurity, Gioco Responsabile, HR Payroll.

Questa serie di appuntamenti, iniziati ad aprile a Roma per concludersi a settembre prossimo, ha già attraversato diverse città italiane – tra cui Rimini, Livorno, Padova, Bolzano, Alessandria, Desenzano del Garda – con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti pratici, aggiornamenti normativi e nuove competenze, indispensabili per una gestione sempre più consapevole, sicura ed efficiente del retail, ma anche utili istruzioni sulla gestione del portale presenze e sulla lettura delle buste paghe, grazie a sessioni dedicate con il team HR Payroll.

Il percorso formativo è stato pensato specificamente per chi è chiamato ogni giorno a garantire il corretto funzionamento delle sale e a tutelare clienti, dati, ambiente di lavoro e collaboratori. In un contesto in cui la protezione delle informazioni e la prevenzione dei rischi sono sempre più centrali, la formazione si concentra sulla cybersecurity con un modulo mirato ad illustrare le principali minacce informatiche, le strategie di difesa e i protocolli da adottare per la salvaguardia dei sistemi e delle infrastrutture aziendali. Attraverso la panoramica di casi concreti, i partecipanti apprendono come riconoscere e affrontare situazioni critiche, promuovendo una cultura diffusa della sicurezza digitale.

A questa si affianca la formazione sul gioco responsabile, tema cardine del settore del gioco e pilastro fondamentale della sostenibilità del Gruppo NOVOMATIC Italia. Il modulo è progettato non solo per trasmettere conoscenze teoriche, ma anche per stimolare un approccio proattivo nei comportamenti e nelle modalità di gestione quotidiana. La formazione prevede momenti interattivi in modalità role playing, pensati per sviluppare empatia, consapevolezza e capacità di intervento efficace in scenari realistici.

Attraverso simulazioni guidate, i responsabili di sala vengono coinvolti attivamente nell’analisi e nella gestione di situazioni delicate, imparando a riconoscere comportamenti potenzialmente problematici, a intervenire in modo equilibrato, a gestire le segnalazioni e a dialogare correttamente con i clienti, offrendo loro supporto e informazioni adeguate. In questo modo, il retail rafforza il proprio ruolo di presidio attivi nella promozione di un’esperienza di gioco consapevole, informata e tutelata, contribuendo in maniera concreta alla prevenzione delle situazioni di rischio e alla protezione dei giocatori più vulnerabili.

Accanto a questi due ambiti, il programma include anche sessioni in ambito HR Payroll, che rappresenta la terza colonna portante del progetto. Il modulo è pensato per fornire ai direttori strumenti operativi per migliorare l’efficienza dei processi interni, garantire una corretta comunicazione con la sede centrale e supportare i collaboratori nella comprensione degli aspetti retributivi. Il focus della formazione è sulla gestione amministrativa del personale, con approfondimenti pratici sull’uso degli applicativi Zucchetti, sulla gestione delle assenze e sulla lettura del cedolino paga, attraverso un format altamente interattivo e orientato alla pratica, che rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare la professionalità e l’efficienza gestionale delle figure direttive.

Questo nuovo percorso formativo rappresenta un momento importante di aggiornamento e crescita condivisa, che testimonia l’impegno costante del Gruppo NOVOMATIC Italia nel promuovere un modello di gestione basato su competenza, responsabilità e sicurezza. Il coinvolgimento attivo dei responsabili di sala è un’occasione unica per fare rete, confrontarsi, apprendere e continuare a costruire, insieme, un ambiente di lavoro sempre più sicuro, professionale e orientato al futuro.

PressGiochi