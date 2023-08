NOVOMATIC ITALIA NEL REPORT AFI SUI LIVELLI CONTRIBUTIVI VERSO L’ERARIO

L’Associazione AFI (https://www.associazioneafi.it/) ha recentemente pubblicato un importante studio, elaborato in collaborazione con Ernst & Young, dedicato alla contribuzione fiscale complessiva delle imprese operanti in Italia nel periodo 2019-2020. Il



Il Rapporto analizza un campione di 324 aziende appartenenti a 24 gruppi di imprese italiani ed esteri (rappresentanti i più svariati settori merceologici, nonché una buona percentuale del PIL italiano) ed evidenzia come le grandi azinede siano determinanti nel sostenere l’economia e il finanziamento dei servizi pubblici anche in situazioni emergenziali, come quella verificatasi nel biennio 20-21. Durante la pandemia, infatti, la contribuzione fiscale complessiva delle società analizzate nell’ambito del Report si è ridotta meno che proporzionalmente rispetto ai ricavi.

I dati complessivi riportano un valore della Total Tax Contribution (TTC) delle imprese partecipanti pari a 25,9 miliardi nel 2019 e a 23,7 miliardi nel 2020 e nonostante il periodo pandemico il TTC complessivo è risultato pari al -8,7% rispetto al -13,4% dei ricavi.

Un dato significativo dimostra come i 24 Gruppi della TTC, che rappresentano circa l’8% del PIL Italiano e lo 0,7% della forza lavoro italiana, abbiano continuato a contribuire al PIL in maniera più che consistente anche durante una fase critica come quella pandemica, che ha visto una riduzione molto consistente dei ricavi, a seguito di chiusure e limitazioni.

“Essere in uno dei 24 gruppi analizzati dall’AFI sulla contribuzione fiscale in Italia – dichiara il CEO di NOVOMATIC Italia, Markus Buechele – conferma non solo il ruolo della nostra azienda, ma anche l’importante posizione di un’industria, quella dell’entertainment, che produce valore sia per i contesti sociali e le persone, garantendo l’occupazione a migliaia di addetti, sia per lo Stato, assicurando non solo la legalità nel settore del gioco pubblico, ma anche un ritorno contributivo verso il fisco molto importante.Questo report evidenzia il significativo apporto di molte aziende al bilancio dello Stato e la capacità di resistenza nel sostenere le finanze pubbliche”.

Silvio Colombo, Tax Director del Gruppo NOVOMATIC nel nostro paese, mostra una particolare soddisfazione per i risultati ottenuti attraverso l’innovativa analisi della Total Tax Contribution: “Emerge che abbiamo contribuito all’economia del paese in un periodo molto critico – racconta – nonostante il calo dei ricavi. Questo dimostra il senso di responsabilità che ci accomuna a molte imprese impegnate nella crescita dell’industria italiana”.

Il Rapporto TTC realizzato da AFI è consultabile al link seguente:https://www.associazioneafi.it/total-tax-contribution-2023/