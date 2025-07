NOVOMATIC Italia, nasce AdmiralLifestyle.it: il nuovo portale digitale dedicato al lifestyle e all’intrattenimento responsabile

NOVOMATIC Italia annuncia il lancio ufficiale di AdmiralLifestyle.it, il nuovo sito web che racconta il mondo ADMIRAL attraverso contenuti esclusivi, esperienze autentiche e una visione moderna dell’intrattenimento responsabile.

NOVOMATIC Italia, attraverso le sue controllate, gestisce direttamente le oltre 260 gaming hall a marchio ADMIRAL distribuite su tutto il territorio nazionale e detiene 39 Concessioni per il gioco del Bingo, cui si affiancano i family entertainment center, con tanto di piste da bowling.

Il portale nasce con l’obiettivo di valorizzare l’identità del brand ADMIRAL, leader nel settore del gioco legale e primo retailer in Italia, offrendo una piattaforma dinamica e accessibile dove scoprire storie, iniziative, eventi e novità legate all’intrattenimento.

Il sito è strutturato in sezioni tematiche che riflettono i valori e l’impegno del Gruppo:

Eventi e iniziative locali: reportage, interviste e aggiornamenti sugli eventi organizzati nei punti Admiral.

Store Locator: uno strumento intuitivo per trovare la sala ADMIRAL più vicino.

Brand Ambassador e Influencer: contenuti esclusivi con volti noti del mondo dello sport, dell’intrattenimento e del digitale.

Gioco Responsabile: consigli, suggerimenti e materiali utili a promuovere un comportamento di gioco consapevole.

“Con AdmiralLifestyle.it vogliamo aprire una finestra sul nostro universo valoriale, raccontando chi siamo attraverso le nostre passioni, i nostri progetti e le nostre persone, e lo facciamo grazie agli eventi ospitati nelle nostre sale, e attraverso i volti di chi ha deciso di accompagnarci nel promuovere l’intrattenimento e l’ospitalità tipici del brand ADMIRAL, un giusto mix che costituisce la ricetta del nostro lifestyle”, afferma Mara Di Lecce, Communication & Marketing Director di Novomatic Italia.

Forti dell’esperienza e del know-how maturati in tutto il mondo dalla casa madre, il marchio ADMIRAL è garanzia di un ambiente di gioco curato, sicuro e accogliente. Nelle sale ADMIRAL sono disponibili tutti i giochi presenti sul mercato, sale fumatori e non, servizi di ristorazione, unitamente all’alta professionalità e cordialità del personale, altamente formato per accogliere al meglio ciascun ospite e per garantire la massima tutela dei giocatori.

