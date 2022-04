NOVOMATIC Italia inaugura la Galleria della Responsabilità

NOVOMATIC Italia ha scelto il 22 aprile, data in cui si celebra l’Earth Day, per inaugurare la Galleria della Responsabilità: una mostra permanente installata negli uffici di Roma e Rimini raffigurante i cinque “pilastri” che, da sempre, sostengono le iniziative di Corporate Responsibility e Sustainability del Gruppo NOVOMATIC nel mondo: Responsible Entertainment, Always Compliant, Enjoy working with Us, Going Green e Active in the Community.

L’”Earth Day”, giunto quest’anno alla sua 52esima edizione, è il più importante evento mondiale volto a celebrare l’ecosistema in cui viviamo e, ancor di più, a sensibilizzare la popolazione mondiale sull’importanza della sua conservazione e tutela.

Ogni anno la Giornata Mondiale della Terra è sponsor di numerosissime manifestazioni a tema sostenibilità e protezione dell’ambiente in circa 192 Paesi del mondo: “Abbiamo pensato non potesse esserci una data migliore dell’Earth Day per tagliare il nastro della nostra Galleria della Responsabilità – ha dichiarato Markus Buechele, CEO del Gruppo NOVOMATIC Italia – in particolar modo perché il progetto Going Green, il pilastro dedicato alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente, è quello che vede impegnati oggi più che mai gli sforzi di diverse strutture all’interno del Gruppo. Questo per far fronte all’innalzamento dei costi legati ai consumi energetici, ma soprattutto per ridurre l’impronta ecologica di NOVOMATIC Italia, in piena sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta dai Paesi ONU”.

“Da oggi tutti gli ospiti, i clienti, e i colleghi che ogni giorno saranno presenti negli uffici di Rimini e di Roma – conclude Buechele – troveranno ad accoglierli la nostra Galleria, che vuole ricordare l’importanza delle tante grandi e piccole azioni concrete, intraprese da ognuna delle 2700 risorse che fanno parte di NOVOMATIC Italia, e che contribuiscono a concretizzare l’impegno del nostro Gruppo non solo a tutela della salute del pianeta: la responsabilità sociale d’impresa infatti è costantemente al centro delle nostre attività attraverso il sostegno alle comunità in cui operiamo, l’adozione di politiche e iniziative ecologiche, la tutela dei giocatori, il pieno rispetto delle normative vigenti e la promozione della cultura della legalità e della responsabilità in ogni ambito”.

PressGiochi