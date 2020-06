NOVOMATIC Italia: il marchio Gaminator promette una nuova vita al mercato

La BU AWP presenta ai partner italiani le novità del 2020

A seguito di un periodo molto difficile per l’intero Paese, e in particolare per l’industria del gaming, NOVOMATIC Italia è orgogliosa di poter presentare una nuova gamma di prodotti dedicati al segmento AWP: un nuovo modello di NOVOCASH, completamente ripensato nel design e nelle funzionalità; le schede di gioco GAMINATOR Premium Black e GAMINATOR Multi Black: due multigame dal successo garantito che raccolgono tutti i titoli di gioco di maggiore successo della storia NOVOMATIC nel mondo; ed infine il SuperPub FV762: un cabinet campione di vendite che torna con un’estetica rinnovata per rispondere alle esigenze di modernità e di stile di ogni punto vendita.

Grazie all’affidabilità e alle dimensioni del nuovo modello di NOVOCASH è infatti possibile ripensare il proprio punto gioco, ammodernandolo e contenendo i costi legati alla gestione delle operazioni di cassa. Modernità e carattere sono giustappunto anche i punti di forza del SuperPub FV762, capace di migliorare notevolmente l’estetica di una sala.

Non è tutto perché le AWP firmate NOVOMATIC si rifanno completamente il look e crescono in tecnologia con due multigame, forti del marchio Gaminator celebre in tutto il mondo: una selezione essenziale è quella che contraddistingue la GAMINATOR Multi Black, che racchiude 10 titoli divisi al 50% tra nuove proposte e grandi classici.

Accanto a Book Of Ra™ DeLuxe, Golden Ark™ e Lord of the Ocean™ fanno infatti il loro esordio: Book of China™, Magic Win Booster™, Sizzling Gold™, Ultra Star™ e Wheel of Ra™. La nuova game mix è disponibile nel format single monitor 19 pollici.

Per tutti gli operatori che invece si trovano ad affrontare il classico “imbarazzo della scelta”, la risposta è la GAMINATOR Premium Black: una multigame che racchiude oltre 40 titoli di gioco, tra cui quelli sopra elencati e molti altri ancora. In una sola scheda tutti i più grandi titoli che hanno contribuito a rendere grande l’offerta di gioco NOVOMATIC in tutto il mondo! La scheda GAMINATOR Premium Black è disponibile per doppio schermo 22 pollici e funzionalità touch screen.

L’offerta d’intrattenimento della BU AWP per il 2020 prevede dunque l’introduzione di numerose novità, pensate per permettere alle attività di ripartire con il giusto slancio ed affrontare con grinta la ripresa di questo secondo semestre.

PressGiochi