Novomatic Italia è Top Employer 2026

NOVOMATIC Italia ottiene per il secondo anno consecutivo la certificazione Top Employer, il riconoscimento internazionale assegnato alle aziende che si distinguono per l’eccellenza nelle politiche e nelle pratiche di gestione delle persone.

La certificazione Top Employer 2026 consolida il percorso avviato nel 2025 e conferma nuovamente NOVOMATIC Italia all’interno dell’elenco ufficiale delle migliori realtà nazionali, pubblicato dal Top Employers Institute e dai principali media dedicati al mondo del lavoro.

Il programma Top Employers valuta le organizzazioni attraverso un processo di analisi indipendente, focalizzato su ambiti strategici chiave quali People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e Sostenibilità.

Il riconoscimento conferma l’approccio strutturato e di lungo periodo adottato dal Gruppo nello sviluppo delle proprie persone e nella promozione di una cultura aziendale orientata alla responsabilità, all’inclusione e alla crescita continua.

La certificazione Top Employer 2026 rappresenta una tappa significativa di un percorso fondato sulla centralità delle persone, sul benessere organizzativo e sulla costruzione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e sostenibile.

In questo contesto si inseriscono alcune iniziative di punta di un piano di welfare e wellbeing che, anno dopo anno, si arricchisce e si evolve con un’attenzione crescente al benessere psicofisico e al work-life balance dei collaboratori. Tra queste, l’Employee Assistance Program, che offre un supporto professionale continuo sul piano psicologico e consulenziale, contribuendo a migliorare la qualità della vita lavorativa e personale, e il percorso strutturato intrapreso con Fondazione Libellula, affiancato dall’istituzione di una rete di Ambassador interne, rafforza l’impegno di NOVOMATIC Italia nella promozione di una cultura aziendale fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione, in linea con i valori del Gruppo e con i principi di Diversity & Inclusion.

La riconferma come Top Employer 2026 è il risultato dell’impegno quotidiano delle persone di NOVOMATIC Italia e riflette la volontà dell’azienda di investire in modo responsabile nello sviluppo del capitale umano, costruendo una cultura solida e orientata al futuro, capace di generare valore duraturo per l’organizzazione e per la comunità.

