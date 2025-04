Novomatic Italia corre alla Rimini Marathon

“Il weekend appena trascorso è stato davvero speciale per noi, all’insegna dello sport, dell’energia e della condivisione alla Rimini Marathon.

Sabato sera la nostra sede di Rimini – si legge in una nota del Gruppo Novomatic Italia – si è trasformata in un punto di ritrovo straordinario, accogliendo oltre 300 persone tra colleghi arrivati da tutta Italia, familiari e amici, per un momento di festa, incontro e preparazione in vista del grande evento.

Domenica mattina, poi, è stata tutta dedicata alla Rimini Marathon, con la NOVOMATIC Marathon e la Mezza Maratona APay E-Wallet, di cui siamo per entrambe title sponsor, e le altre corse che hanno colorato le strade della città. Una giornata carica di entusiasmo, sorrisi e sport, che ogni anno ci vede protagonisti e che è ormai diventata un appuntamento fisso per la nostra azienda, parte di uno degli eventi più importanti di Rimini e provincia.

Essere presenti e partecipi a iniziative come questa non è solo motivo di orgoglio, ma anche un’occasione per rafforzare il nostro spirito di squadra e vivere insieme esperienze che lasciano il segno”.

PressGiochi