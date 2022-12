NOVOMATIC Italia con Arop per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini

“Abbiamo a cuore Rimini” è il motto che ha guidato NOVOMATIC Italia, per il secondo anno consecutivo, a sostenere la storica associazione AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), che grazie al lavoro dei suoi volontari ed alla raccolta di fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, aiuta i piccoli pazienti ed i loro familiari ad affrontare il lungo e difficile percorso terapeutico legato alla malattia.

“Siamo felici, ancora una volta – ha detto Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia – di poter contribuire alle necessità del territorio attraverso questo gesto, utile per agevolare il lavoro dei medici. NOVOMATIC Italia ha donato uno strumento utile al reparto e all’equipe durante gli interventi chirurgici sui piccoli pazienti. E’ il nostro messaggio di prossimità verso la comunità riminese, in cui siamo presenti da molti anni come azienda, e in cui vogliamo impegnarci sempre di più in quanto territorio importante anche per gli oltre 170 colleghi che lavorano nella sede di Rimini e le loro famiglie”.

Roberto Romagnoli, presidente di AROP, ha commentato: “Abbiamo creato con Novomatic un bel rapporto di sinergia per cui cerchiamo di rispondere alle esigenze della comunità, e in particolare del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi, in questo caso attraverso la dotazione di una specifica strumentazione chirurgica richiesta dalla struttura. Speriamo di poter proseguire in questo percorso unendo le forze e gli obiettivi”.

