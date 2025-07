NOVOMATIC Italia completa l’acquisizione di HBG Gaming

NOVOMATIC Italia continua il suo percorso verso il consolidamento e la crescita, in special modo nel comparto Apparecchi da Intrattenimento (ADI), grazie al completamento dell’acquisizione di un partner importante. Da oggi,

NOVOMATIC Italia continua il suo percorso verso il consolidamento e la crescita, in special modo nel comparto Apparecchi da Intrattenimento (ADI), grazie al completamento dell’acquisizione di un partner importante.

Da oggi, infatti, ADMIRAL Gaming Network (AGN) è al 100% proprietà del Gruppo NOVOMATIC, grazie alla cessione della quota del 7,2% da parte del socio di minoranza Antonio Porsia.

NOVOMATIC Italia ringrazia Antonio Porsia, presidente uscente, per aver dedicato per lunghi anni la sua professionalità e sue qualità imprenditoriali allo sviluppo e alla crescita di HBG Gaming, senza il quale ADMIRAL Gaming Network non sarebbe diventato negli ultimi anni uno dei più grandi concessionari ADI del panorama del gioco legale italiano.

ADMIRAL Gaming Network è la concessionaria di rete telematica di apparecchi da intrattenimento del Gruppo NOVOMATIC Italia e conta sul know-how ultradecennale diffuso ad una rete di 41.000 nullaosta AWP e oltre 8.000 diritti di installazione VLT.

L’attuale AGN è frutto dell’avvenuta fusione, nel marzo del 2024, tra le concessionarie ADMIRAL Gaming Network e HBG Connex, acquisita nel 2022, operatori storici nel mercato del gaming italiano che oggi formano una delle società concessionarie più grandi nel mercato nazionale.

