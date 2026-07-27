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Novomatic Italia amplia il catalogo con l’arrivo di TOP 7 Brazil

Il catalogo AWP di NovoElsy (NOVOMATIC Italia) si amplia con l’arrivo di TOP 7 Brazil, la nuova multi-game che entra a far parte della linea TOP 7. La serie TOP

27 Luglio 2026

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Il catalogo AWP di NovoElsy (NOVOMATIC Italia) si amplia con l’arrivo di TOP 7 Brazil, la nuova multi-game che entra a far parte della linea TOP 7.

La serie TOP 7 – una delle gamme più riconoscibili dell’azienda sul mercato – raccoglie schede multi-game accomunate da un’identità ben definita, dalla presenza consolidata nelle sale e da titoli caratterizzati da bonus sviluppati appositamente per ciascun gioco. Con Brazil, la famiglia si arricchisce di una nuova proposta che combina sette giochi del catalogo NOVOMATIC Italia in un’unica soluzione a tema.

Il pacchetto comprende Samba (ambientato nel clima del carnevale brasiliano), Re del Pollaio (ispirato al mondo della fattoria), Fiesta de los Muertos (dedicato alla celebre festività messicana), Ulisse (con richiami alla mitologia classica), Tortuga (ambientato nell’universo dei pirati), Snow Princess (caratterizzato da un’atmosfera glaciale) e Hard Vampire HD (dedicato al tema dei vampiri).

Uno degli elementi distintivi della nuova proposta è rappresentato dai bonus, progettati specificamente per ciascun titolo e non adattati da altri giochi. Tra le meccaniche disponibili figurano Pick a Prize, Lock’n Win MMM, Superline, Multispin Expanding Wild, Colors Expanding Wild, oltre a Free Spin e Instant Win, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gioco differenziata e coerente con l’identità di ogni ambientazione.

Anche il sistema dei pagamenti contribuisce a rendere variegata l’offerta. A seconda del titolo, infatti, le vincite possono essere riconosciute da sinistra, da sinistra e da destra oppure, nel caso di Fiesta de los Muertos, anche dal centro, introducendo una dinamica che caratterizza ulteriormente il singolo gioco.

Sul fronte tecnico, TOP 7 Brazil è sviluppato su hardware OM5 e propone un payout del 65%, con un ciclo di 28.000 partite, mantenendo gli standard della linea TOP 7.

 

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