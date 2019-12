NOVOMATIC Italia. Allstar diventa il polo aggregatore del marchio ADMIRAL sul territorio

Nell’ambito della riorganizzazione che il Gruppo NOVOMATIC Italia ha portato avanti durante tutto il 2019, e in continuità con lo spirito di rinnovamento che anima la casa madre austriaca, dal 1° dicembre Allstar srl è diventata il polo aggregatore di tutto il segmento delle street operations di NOVOMATIC Italia, assumendo il ruolo di motore per una profonda trasformazione all’insegna di una sempre maggiore specializzazione e di una costante spinta all’eccellenza che contraddistingue NOVOMATIC da sempre.

Le società ADMIRAL Entertainment, ADMIRAL Games e Casinò delle Alpi sono confluite in Allstar per costituire un unico asset strategico per il settore del retail targato ADMIRAL,

rappresentando l’espressione più concreta del rafforzamento voluto dal Consiglio

d’Amministrazione in vista delle nuove sfide che il settore del gioco pubblico in Italia affronterà nel 2020.

Forte dell’esperienza maturata dai tre marchi storici conglobati, Allstar vede così accrescere ulteriormente il suo raggio di azione, con l’obiettivo ultimo di massimizzare le sinergie ed essere altamente competitivi e tempestivi nella risposta alle richieste di partner e clienti e soprattutto al rispetto degli alti standard di cui il marchio ADMIRAL è garanzia.

Grazie all’incorporazione di ADMIRAL Games, avvenuta il 1° novembre 2019, Allstar si

specializza ulteriormente nel settore della gestione e nella manutenzione degli apparecchi VLT e AWP, e distribuzione di prodotti e servizi del Gruppo, così da valorizzare maggiormente i punti vendita serviti.

La fusione di ADMIRAL Entertainment, il Concessionario del Bingo del Gruppo, è un altro

segnale di rafforzamento del segmento street operations, potendo contare sulla gestione di 12 sale Bingo in tutta Italia, diventate delle vere gaming hall in cui l’intrattenimento rappresenta una vera filosofia che sposa l’offerta di gioco ad una grandissima qualità di servizi accessori. Infine in Allstar è confluita anche una terza realtà simbolo dell’eccellenza del gaming italiano: Casinò delle Alpi, attivo in Italia nella gestione di sale di gioco dal 2011, e dal 2016 parte del gruppo NOVOMATIC Italia.

La creazione di un fulcro aggregativo per il segmento del retail, oltre a rendere l’organizzazione interna di NOVOMATIC Italia più agevole, ha l’obiettivo principale di permettere al Gruppo di essere sempre più tempestivo ad affrontare i cambiamenti che il mercato interno proporrà nel 2020.

PressGiochi