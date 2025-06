NOVOMATIC Italia al fianco di Ausl Romagna per il primo convegno sul PDTA dedicato al Disturbo da Gioco d’Azzardo

Lo scorso martedì ha avuto luogo a Rimini il primo convegno dedicato al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) sul Disturbo da Gioco d’Azzardo (GDA), promosso dall’Ausl Romagna.

Nel corso della giornata, esperti di rilievo nazionale e professionisti del settore sanitario hanno approfondito le principali criticità legate al fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo, presentando il nuovo PDTA e illustrando gli interventi innovativi già attivi. Un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo chiave che comunità, famiglie e servizi possono svolgere nella prevenzione e nel contrasto del DGA.

L’Ausl Romagna si conferma una realtà d’eccellenza, promotrice di strategie integrate e all’avanguardia nel campo della salute pubblica.

In questo contesto, NOVOMATIC Italia ha scelto di offrire il proprio supporto, collaborando con l’Ausl attraverso azioni concrete di prevenzione sul territorio, in particolare nelle aree limitrofe ad alcune delle proprie gaming hall della provincia riminese.

“Il nostro impegno si fonda sulla convinzione che una rete di responsabilità condivisa sia essenziale per affrontare con efficacia una sfida così complessa, mettendo al centro la tutela delle persone e il benessere delle comunità” scrive Novomatic Italia.

PressGiochi