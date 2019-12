Per salutare il 2019 insieme a tutti i dipendenti di Roma e Rimini, non poteva mancare il party di fine anno in casa Novomatic Italia. Il Presidente Rota, la CEO Rodrigo, il CFO Buechele e il COO Plank hanno ringraziato tutti i colleghi per l’impegno dell’anno in chiusura incoraggiando in vista di un 2020 da vincere insieme!

PressGiochi