Novomatic Italia acquisisce l’80% di HBG Gaming

Il Gruppo NOVOMATIC Italia comunica di aver concluso un accordo di acquisizione dell’80% del Gruppo HBG Gaming, importante società operante nel mercato italiano dei giochi, titolare di concessioni per il bingo, rete telematica degli apparecchi da intrattenimento, scommesse e gioco online.

Da oggi due importantissime realtà del gioco legale uniscono le forze per dare ognuna, attraverso le proprie peculiarità, ancora maggiore solidità e spessore industriale al gaming italiano. Il nuovo Gruppo NOVOMATIC Italia, forte del proprio know-how tecnologico e del supporto della capogruppo austriaca, viene arricchito dal nutrito retail gaming di HBG su tutta la Penisola: un’operazione che mira ad assicurare al business la giusta spinta innovativa nello sviluppo di nuove soluzioni per il gaming, e garantisce al retail l’importante approccio al consumatore del marchio ADMIRAL, elemento distintivo di legalità, responsabilità e accoglienza in tutto il mondo.

“Proprio a coronamento del nostro 15esimo anno di attività in Italia, – dichiara Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia – il Gruppo cresce in maniera importante grazie ad una grande partnership con HBG Gaming di cui vado fiero e con cui, sono sicuro, percorreremo una strada di successi. L’operazione consolida ulteriormente il nostro Gruppo che, facendo leva sulla grande capacità di anticipare e soddisfare le richieste degli operatori e dei clienti finali, sarà in grado di confermarsi leader di mercato. Con l’acquisizione dell’80% di HBG, NOVOMATIC completa un percorso di crescita imprenditoriale i cui eccellenti risultati, tanto nel segmento b2b che in quello b2c, sono costantemente fondati sulla piena sostenibilità economica di ogni operazione condotta e sulla capacità di valorizzare il contributo di tutte le persone coinvolte”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte del Gruppo NOVOMATIC Italia – dichiara Antonio Porsia, Presidente di HBG Group – e siamo convinti che gli oltre 20 anni della nostra esperienza nel mercato dei giochi pubblici apporteranno un contributo rilevante per rafforzare la posizione di NOVOMATIC nel Paese. La crescita dimensionale e gli investimenti in innovazione e tecnologia sono indispensabili allo sviluppo del gioco regolamentato in termini di legalità, sicurezza e responsabilità sociale; la leadership di NOVOMATIC nel mercato sarà in questa direzione una garanzia di affidabilità e solidità per i nostri clienti e business partner, oltre che per la comunità e le istituzioni con le quali ci relazioniamo”.

