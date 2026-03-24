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NOVOMATIC Italia a Operazione Nostalgia: intrattenimento, sport e community engagement nel Fan Village con Quigioco News e APay E-Wallet

Nuovo appuntamento sabato 28 marzo, presso il Palazzo dello Sport di Roma, per il Gruppo

24 Marzo 2026

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NOVOMATIC Italia, che prosegue il proprio impegno nella valorizzazione del territorio e delle community partecipando al primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, uno degli eventi più iconici e apprezzati dagli appassionati di calcio.

Attraverso le piattaforme Quigioco News e APay E-Wallet, il Gruppo sarà presente al Fan Village del Giardino delle Cascate (EUR, Roma) con l’obiettivo di unire intrattenimento, relazione diretta con il pubblico e contenuti live. La partecipazione rientra in una strategia più ampia che vede NOVOMATIC Italia attiva nei contesti in cui si incontrano passione sportiva e socialità.

Lo stand, all’interno del Fan Village, sarà un punto d’incontro aperto e dinamico, pensato per dialogare con i tifosi, offrire momenti di intrattenimento e raccontare l’evento con uno stile autentico e vicino al pubblico.

Durante la giornata, Quigioco News porterà sul posto la propria capacità editoriale con contenuti realizzati in tempo reale: interviste, highlight, momenti dal backstage e un racconto immersivo dell’atmosfera del Fan Village. Allo stesso tempo, APay E-Wallet sarà protagonista delle attività dedicate ai visitatori, rafforzando il proprio ruolo di servizio digitale vicino agli eventi sportivi, ai nuovi linguaggi e alle occasioni di incontro con la community.

Elemento centrale della presenza sarà il torneo di calcio balilla, una sfida a eliminazione diretta pensata per favorire partecipazione e divertimento in un clima informale. I finalisti vivranno inoltre un’esperienza speciale: l’accesso alla partita ufficiale di Operazione Nostalgia e, a seguire, una sfida ai rigori insieme ad alcuni ex calciatori presenti all’evento.

La presenza dell’ambassador di Quigioco News, Sofia Oranges, permetterà di raccontare la giornata con contenuti freschi, in linea con il linguaggio social e capaci di coinvolgere sia il pubblico presente sia la community online.

A questi si aggiungeranno contenuti editoriali realizzati insieme ai protagonisti dell’evento, ampliando la visibilità dell’iniziativa oltre la singola giornata e rafforzando il legame tra NOVOMATIC Italia, il calcio e la sua community.

La partecipazione a Operazione Nostalgia rappresenta un ulteriore passo nel percorso con cui NOVOMATIC Italia porta valore nei contesti dell’intrattenimento e dello sport. Attraverso Quigioco News e APay E-Wallet, il Gruppo conferma un modello di presenza integrata che unisce territorio, contenuti e relazione con il pubblico, trasformando gli eventi in occasioni di incontro autentico e coinvolgente.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso il Fan Village del Giardino delle Cascate (EUR, Roma).

 

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