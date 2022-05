Novomatic incontra i giovani talenti del mondo ICT

Questa settimana Novomatic Italia ha avuto il piacere di essere presente al primo Career Day interaziendale organizzato dall’Istituto Cefi Informatica.

È stata una bellissima occasione per incontrare tanti giovani talenti del mondo ICT, con il loro bagaglio di entusiasmo e voglia di confrontarsi con realtà fortemente tecnologiche, oltre che per presentare la nostra visione e idea di innovazione.

Accanto ai colleghi HR, anche il Direttore IT Pierpaolo Mattu, che ha sottolineato: “Il nostro motto da anni è Winning Technology: l’obiettivo per il futuro è continuare ad essere pionieri in termini di innovazione ed affidabilità tecnologica. Siamo sicuri che riusciremo a raggiungerlo grazie al l’integrazione delle alte professionalità già presenti in azienda e le menti brillanti che si stanno affacciando al mondo del lavoro!”.