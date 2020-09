Novomatic: firmato accordo di distribuzione con Ainsworth

Cresce la strategia di investimenti di NOVOMATIC nel mercato asiatico grazie ad un accordo con l’australiana Ainsworth (acquisita al 52% nel 2018). Firmato nei giorni scorsi un accordo di distribuzione in base a cui Ainsworth opererà come unità di vendita e assistenza per i prodotti NOVOMATIC nella regione dell’Asia-Pacifico, comprese l’Australia e la Nuova Zelanda. L’accordo darà vita ad una nuova linea di distribuzione e assistenza post-vendita che migliorerà la rete di supporto per i prodotti già sul mercato.

