Novomatic conquista il secondo posto tra i marchi austriaci di maggior valore

Per la diciassettesima volta, le società di marchi austriaci di maggior valore sono state classificate dall’Australian Brand Value Study 2020. Per la prima volta, NOVOMATIC si è classificata al secondo posto in questa prestigiosa classifica dell’European Brand Institute (EBI) , alle spalle dell’indiscussa vincitrice austriaca Red Bull e davanti al rinomato marchio B2C Swarovski.

Come il più grande gruppo tecnologico europeo di giochi, NOVOMATIC colpisce per la continua crescita del valore del marchio e una forza innovativa unica, come dimostrato dai suoi 4.700 diritti di proprietà intellettuale registrati. Quest’anno, l’azienda ha superato tutte le aspettative assicurandosi, per la prima volta, un illustre secondo posto nelle classifiche riconosciute a livello internazionale – dietro il principale marchio austriaco Red Bull e appena davanti a Swarovski.

Il valore del marchio è aumentato del + 3,3% a 3,545 miliardi di euro, a conferma della strategia dedicata a due marchi del Gruppo con i marchi NOVOMATIC nel segmento B2B e ADMIRAL per le attività B2C.

Prestigiosi premi internazionali come il Global Gaming Award 2020 per il “Fornitore del casinò dell’anno” e il British Casino Award 2020 per la “Migliore slot machine del Regno Unito”, nonché innumerevoli certificazioni e riconoscimenti internazionali nei mercati di gioco regolamentati, completano il quadro.

Con 30.000 dipendenti e attività in oltre 70 paesi, NOVOMATIC fa affidamento su una presenza del marchio forte, coerente, come risorsa chiave per il successo internazionale dell’azienda.

Per la diciassettesima volta, l’Australian Brand Value Study 2020 ha determinato, dal “trend-TOP500 delle aziende con il più alto fatturato in Austria” a partire da giugno 2020, quei marchi aziendali nazionali che sono più del 45% di proprietà austriaca e il cui brand value è stato valutato secondo gli attuali standard internazionali ISO 10668 e ÖNORM A 6800. Le analisi sono state condotte sulla base di oltre 180 società di marchi austriaci in 16 segmenti industriali. Di questi, i TOP 10 sono stati riconosciuti alla presentazione.

Il gruppo NOVOMATIC (compresi NOVO SWISS AG e Novo Invest GmbH) è uno dei maggiori produttori e operatori internazionali di tecnologie di gioco e impiega circa 30.000 dipendenti in tutto il mondo. Fondato dall’imprenditore Professor Johann F. Graf nel 1980, il Gruppo ha sedi in circa 50 paesi ed esporta apparecchiature e soluzioni di gioco elettronico ad alta tecnologia in oltre 70 paesi. Il Gruppo gestisce circa 230.000 terminali di gioco e terminali di video lotteria (VLT) nelle sue oltre 2.100 operazioni di gioco, nonché tramite concetti di noleggio.

Attraverso le sue numerose filiali internazionali, il gruppo NOVOMATIC è pienamente attivo in tutti i segmenti del settore dei giochi e offre quindi un portafoglio diversificato di prodotti a canale Omni ai suoi partner e clienti in tutto il mondo. Questa gamma di prodotti comprende prodotti e servizi di gioco terrestri, sistemi di gestione della liquidità, soluzioni di gioco online / mobili e sociali, nonché soluzioni di scommesse sportive insieme a una gamma di sofisticati prodotti e servizi accessori.

