08 Settembre 2025 - 17:16

NOVOMATIC conclude la vendita di ADMIRAL Austria a Tipico e si concentra sui mercati internazionali in crescita

Novomatic, il principale gruppo tecnologico europeo nel settore del gaming, ha completato con successo la vendita di ADMIRAL Austria a Tipico. La transazione sottolinea l’orientamento strategico di lungo termine di

08 Settembre 2025

Novomatic, il principale gruppo tecnologico europeo nel settore del gaming, ha completato con successo la vendita di ADMIRAL Austria a Tipico. La transazione sottolinea l’orientamento strategico di lungo termine di NOVOMATIC verso l’espansione globale e rappresenta un ulteriore passo nella sua strategia di crescita internazionale. ADMIRAL Austria rimarrà, anche sotto la nuova proprietà di Tipico, un importante partner tecnologico e continuerà a puntare su soluzioni tecnologiche innovative fornite da NOVOMATIC.

Stefan Krenn, membro del consiglio di amministrazione di NOVOMATIC AG, ha dichiarato: “Il completamento di questa transazione segna una tappa importante nella nostra strategia di espansione globale, con un chiaro focus sui mercati internazionali in crescita. ADMIRAL si è affermata negli ultimi decenni come leader consolidato del mercato e ringraziamo tutti i collaboratori di ADMIRAL per il loro grande impegno. Siamo lieti di aver trovato in Tipico un partner tecnologico forte e affidabile, che continuerà a guidare con successo l’azienda in Austria.”

Axel Hefer, CEO del Gruppo Tipico, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del completamento di questa transazione. Il Gruppo ADMIRAL è un’azienda modello austriaca con una lunga tradizione, un forte radicamento regionale e un grande potenziale per il futuro. Ora si uniscono due realtà che rappresentano tecnologia all’avanguardia, prodotti innovativi e tutela del consumatore. La nostra futura collaborazione è quindi una notizia molto positiva anche per i nostri clienti.”

La conclusione della transazione è avvenuta dopo il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

 

PressGiochi

PressGiochi

