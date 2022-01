Novomatic AG annuncia che non parteciperà ad Ice 2022

Dopo il rinvio della data prevista per febbraio e diverse cancellazioni da parte di importanti espositori di fiere internazionali, a causa dell’attuale situazione difficile creata dal COVID nel Regno Unito e in tutta Europa, NOVOMATIC AG Group, in qualità di più grande espositore di fiere, ha deciso di ritirarsi dalla partecipazione a ICE 2022.

Come appena pubblicato sul sito ufficiale, il Comitato Esecutivo di NOVOMATIC non ha preso questa decisione alla leggera. A seguito delle incertezze delle ultime settimane e dopo un’analisi dettagliata e una valutazione dei rischi, è stata presa la decisione di ritirarsi da ICE 2022 per una serie di motivi. Una moltitudine di aspetti negativi – tra cui la pandemia, le sfide logistiche e, non da ultimo, la sfavorevole e inevitabile data alternativa- sono culminati in una situazione in cui non è più possibile partecipare allo spettacolo. La situazione rimane difficile da valutare, poiché la pandemia crea condizioni che continuano a impedire viaggi, soggiorni e partecipazioni sicuri a questa fiera del gioco, circostanze che alla fine hanno portato a diverse cancellazioni da parte dei principali espositori e partecipanti alla fiera. NOVOMATIC considera la salute dei suoi dipendenti, nonché dei suoi clienti e partner una priorità assoluta e ha quindi deciso di compiere questo passo sfortunato ma misurato e ponderato. L’ICE è una fiera chiave per l’intera industria del gioco e NOVOMATIC spera che la proficua collaborazione possa continuare a condizioni più favorevoli nel 2023.

