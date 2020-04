Novomatic affronta il Covid-19 con la ‘digital trasformation’

Le disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del COVID-19 hanno innescato in NOVOMATIC Italia una “digital transformation” repentina: garantire la possibilità di lavoro agile a centinaia di persone, ha avuto un impatto notevole in termini di sforzi sia per il traffico di rete che per tutti i colleghi che l’hanno reso possibile, i nostri tecnici IT e il Service Management.

Ecco i dati – riportati dall’operatore – dell’incremento al 9 marzo scorso:

Sessioni VPN: da 600 a 20.000

Sessioni Skype: da 60 a 4.000

Sessioni Webex: da 0 a 10.000

PressGiochi