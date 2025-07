NOVOMATIC acquisisce il gruppo francese Vikings Casinos

A seguito di un esame approfondito da parte di tutti gli organismi competenti in materia di licenze e regolamentazione, il gruppo austriaco di tecnologia di gioco NOVOMATIC ha completato con successo l’acquisizione del gruppo francese Vikings Casinos. Questa mossa rafforzerà la presenza della società in uno dei più importanti mercati del gioco d’azzardo in Europa e sottolinea la sua attenzione a lungo termine sulla crescita sostenibile e sulla diversificazione internazionale.

Fondato a Falaise nel 1998, il gruppo Vikings Casinos è uno dei principali operatori di casinò in Francia e conta oltre 300 dipendenti. L’azienda gestisce attualmente circa 1.000 terminali di gioco in più di 10 casinò dal vivo in tutto il paese, tra cui posizioni privilegiate lungo la Costa Azzurra. L’acquisizione consentirà a NOVOMATIC di ampliare in modo sostanziale il suo portafoglio di servizi in una delle più grandi regioni di gioco d’Europa e di portare avanti la sua strategia di crescita internazionale.

“L’acquisizione di Vikings Casinos è una parte chiave dei nostri sforzi per costruire la presenza di NOVOMATIC sui mercati internazionali in modo mirato. La Francia è uno dei mercati di gioco più dinamici e impegnativi d’Europa. Con questo investimento, non solo rafforziamo la nostra posizione di leader in Europa, ma dimostriamo anche il nostro chiaro impegno per la nostra strategia di espansione globale a lungo termine”, afferma Stefan Krenn, membro del comitato esecutivo di NOVOMATIC AG.

Il fatto che sia stata ottenuta l’approvazione delle autorità francesi non è solo una testimonianza della fiducia nella competenza e nel l’affidabilità di NOVOMATIC, ma apre anche la porta a piani per sviluppare ulteriormente il business dei casinò francesi sotto la guida di un gruppo tecnologico leader mondiale nel settore del gioco.

