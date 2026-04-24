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NovoCafè: quando l’intrattenimento diventa spazio, identità e connessione

Non è solo una nuova isola tecnologica. È un modo diverso di leggere il punto vendita.

24 Aprile 2026

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NovoCafè nasce da un’idea semplice: l’intrattenimento oggi non è più soltanto funzione. È esperienza, è ordine, è riconoscibilità. È qualcosa che si percepisce prima ancora di essere utilizzato.
NOVOMATIC Italia lo ha costruito insieme agli esercenti e con i gestori, partendo dal campo, non da un modello astratto. Da ciò che funziona davvero nella gestione quotidiana degli spazi. Al centro c’è Ludus: un cabinet scelto dal mercato, diventato nel tempo una presenza costante nei punti vendita italiani. Non per caso, ma per continuità, affidabilità e riconoscibilità.
Attorno, una struttura modulare che cambia il modo di organizzare lo spazio: fino a sei postazioni, sistemi integrati, una gestione più ordinata e leggibile dell’area. Poi c’è la tecnologia, che qui non è un’aggiunta ma una parte del sistema. NSTREAM permette di gestire la comunicazione del punto vendita in modo semplice, diretto, continuo. Un flusso che si aggiorna senza oneri operativi.

E c’è un elemento che oggi non può più essere secondario: il modo in cui uno spazio si presenta.
Perché l’intrattenimento passa dagli occhi prima che dall’interazione.

Un ambiente chiaro, ordinato, coerente cambia completamente la percezione dell’esperienza. In questo quadro si inserisce anche APay Station. Non come funzione isolata, ma come punto di connessione. Tra fisico e digitale. Tra punto vendita e mondo online. Un sistema che integra cash-in, cash-out e ricariche del wallet digitale APay, creando continuità tra canali diversi.
È qui che il progetto prende forma: non due mondi separati, ma un unico ecosistema che si estende.

Ombretta Di Monte, AWP Sales Director – NOVOMATIC Italia ha spiegato: “Non si tratta di aggiungere complessità, ma di semplificare ciò che nella realtà è già complesso. NovoCafè nasce da esigenze concrete degli esercenti e dei gestori: gestione semplice, risultati chiari, affidabilità quotidiana. Oggi il punto vendita non è solo funzione, ma anche riconoscibilità. E questo cambia il modo in cui si progettano gli spazi. Le soluzioni come Ludus e NovoElsy arrivano dal mercato, non da un’idea teorica. E APay Station rappresenta un passaggio naturale: collega fisico e digitale senza forzature, rendendo l’esperienza più continua e integrata.”

 

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