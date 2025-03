Novità incredibili per questa settimana di marzo!

StarCasinò accoglie quattro nuove imperdibili slot che porteranno gli utenti in viaggi emozionanti tra inseguimenti adrenalinici, epiche battaglie, avventure nella giungla e paesaggi autunnali mozzafiato. Dai creatori Hacksaw Gaming, Games Global, Blueprint Gaming e Print Studios, ecco le novità di marzo!

Si parte con Donut Division, la nuova slot di Hacksaw Gaming disponibile dal 10 marzo 2025, che trasporta gli appassionati in un mondo di azione e dolcezza. Due ambiziosi agenti di polizia, con una passione sfrenata per i donut glassati, accompagnano gli users in questa slot a 6 rulli e 5 righe, con 19 linee di pagamento e meccaniche di vincita basate su combinazioni di almeno tre simboli su rulli adiacenti. Un’esperienza di gioco divertente e fuori dagli schemi!

L’11 marzo 2025 debutta in esclusiva su StarCasinò Arena of Gold: Shields of Glory Power Combo di Games Global. Questa epica slot presenta un’avventura nell’antica arena dei gladiatori, con 5 rulli e 4 righe nel gioco base, che si espandono a 6 righe nei Free Spins. Con 40 linee di pagamento e 60 durante i Free Spins, volatilità media e una vincita massima di 10.000 volte la puntata, questo titolo promette sfide leggendarie e grandi ricompense per i più audaci combattenti dell’arena.

Il 12 marzo 2025, invece, è il turno di un’icona che torna più selvaggia che mai: King Kong Cash Even Bigger Bananas 2 di Blueprint Gaming. Con 4096 modi per vincere, questa avventura nella giungla è ricca di emozioni e sorprese. Grazie alle funzioni Super Free Spins, Banana Blitz e Cash Collect, gli utenti possono raccogliere premi incredibili, mentre i Kong Upgrades sbloccano potenziamenti speciali come Lock & Spin, Super Collect e il misterioso Pick a Kong.

Infine, dal 13 marzo 2025, in esclusiva su StarCasinò, arriva Big Stack Lumberjack di Print Studios. Questa slot, ambientata in un incantevole scenario autunnale, racconta la storia di un boscaiolo immerso tra alberi maestosi e colline dorate. Con un comparto grafico suggestivo e un’atmosfera rilassante, i giocatori potranno vivere un’esperienza immersiva all’insegna della natura e delle grandi vincite.

Marzo si prospetta un mese ricco di emozioni su StarCasinò, con titoli esclusivi e nuove avventure da scoprire.

PressGiochi