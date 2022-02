Noventa Vicentina, al via progetto di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo

Il Comune di Noventa Vicentina attiva a febbraio la campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo, IO NON MI GIOCO.

Il mese di febbraio vede la promozione di una campagna di sensibilizzazione contro la ludopatia, promossa dall’ULSS8 Berica – Dipartimento Dipendenze, alla quale aderiscono i comuni del vicentino. In modo particolare, ricordiamo che a Noventa Vicentina (sede del SER.D) nelle giornate del 14 febbraio e del 14 marzo 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la sede dei Servizi Sociali comunali in Piazza IV Novembre, sarà presente la dott.ssa Elisa Gottardo per incontrare il referente del mondo associativo e i cittadini, per dare tutte le informazioni relative alla progettualità.

