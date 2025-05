Novara: il Questore dispone la chiusura di un centro scommesse per 5 giorni

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato, e nello specifico la Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura di Novara ha dato esecuzione al dispositivo firmato dal Questore della provincia di Novara, ai sensi dell’art. 10 del TULPS, con il quale è stata disposta la sospensione per 5 giorni della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., in favore di un’attività di intrattenimento, attraverso apparecchiature telematiche per il gioco lecito, di cui all’art. 110 comma 6, del medesimo Testo Unico, ubicata in corso Vercelli, a Novara.

L’Ordine si è reso necessario poiché da una attività investigativa è emerso che gli avventori dell’esercizio dedicato al gioco potevano ottenere denaro contante, oppure tickets, che ne consentivano la continuazione.

Tale condotta, penalmente punibile in quanto in violazione del Testo Unico Bancario, ha altresì inficiato il sistema di contrasto alla ludopatia predisposto dalla Legge Regionale del Piemonte n. 19 del 15 Luglio 2021, rendendo quindi inefficace la prescrizione imposta dalla norma regionale per le cosiddette distanze dai luoghi sensibili.

L’adozione del Provvedimento trova fondamento nell’applicazione dell’art. 10 T.U.L.P.S. che prevede, quale potere dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di revocare o sospendere le autorizzazioni di polizia in caso di abuso o condotta non confacente al rispetto delle regole ovvero prescrizioni imposte dalla normativa.

Il titolare di licenza è stato inoltre segnalato all’Autorità Giudiziaria.

PressGiochi