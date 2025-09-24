Newsletter

24 Settembre 2025

Notti europee secondo le quote Betsson: sfide in trasferta per Roma e Bologna

Per l’Europa League, la Roma affronterà il Nizza con la vittoria della squadra giallorossa a 2.25 mentre il Bologna cercherà la vittoria contro l’Aston Villa con il segno 2 bancato a 4.65.

24 Settembre 2025

La lunga attesa è finita: le notti di Europa League tornano protagoniste con la prima giornata. Da stasera, i club tornano in campo per la seconda competizione più prestigiosa del continente per sfidarsi in una battaglia sportiva che mescola tattica, talento e ambizione, con l’obiettivo di iniziare al meglio il proprio cammino  e dare un primo, forte segnale agli avversari. In questo palcoscenico, l’Italia affida le sue speranze a Roma e Bologna, due squadre chiamate a esordire in trasferta con percorsi e aspettative diverse.

Questa sera alle ore 21:00 si giocherà Nizza – Roma, una sfida che sa quasi di derby, data la  rivalità sportiva tra calcio italiano e francese. La Roma, forte di una consolidata esperienza europea nelle ultime stagioni, affronta all’Allianz Riviera un Nizza storicamente ostico e fisicamente dotato. L’analisi della partita si concentra sulla capacità dei giallorossi di imporre il proprio palleggio e la propria superiorità tecnica contro l’intensità e l’aggressività che la squadra di Ligue 1 esprime soprattutto in casa. Sarà un fondamentale banco di prova per misurare la maturità della Roma, che punta a partire con il piede giusto nella competizione. Per questo match i pronostici di Betsson propongono la Roma in vantaggio con il 2 bancato a 2.25. La X viene data a 3.45, mentre il segno 1 a 3.05. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.88, l’Over 2,5 si attesta a 1.82; il No Goal è dato a 2.06 e il  Goal è quotato a 1.68.

Giovedì sera alle 21:00 riflettori puntati anche su Aston Villa – Bologna. Per il Bologna, da due anni ormai presenza stabile sulla scena europea, la competizione si apre con un battesimo del fuoco tanto affascinante quanto difficile. I rossoblù volano a Birmingham per sfidare l’Aston Villa nel leggendario stadio di Villa Park. Il confronto tattico è un classico scontro di filosofie: da un lato la potenza fisica, la velocità e le verticalizzazioni tipiche della Premier League, dall’altro l’organizzazione, la solidità difensiva e la manovra ragionata che caratterizzano la squadra italiana. Per il Bologna sarà cruciale non farsi intimidire dal ritmo inglese e dall’atmosfera incandescente, cercando di mantenere la propria identità di gioco. Un risultato positivo in Inghilterra rappresenterebbe una straordinaria iniezione di fiducia e un segnale forte per il prosieguo del cammino europeo. I bookies di Betsson prevedono gli uomini di Emery vincenti con l’1 a 1.75, la X viene data a 3.65, mentre il segno 2 è bancato a 4.65. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.72, l’Over 2,5 si attesta a 2.00; il No Goal è bancato a 1.77 e il Goal è quotato a 1.95.

 

